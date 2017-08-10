Android 7 Nougat, Yine Bildiğiniz Gibi!
Hangi Android sürümü, ne kadar kullanılıyor? Google'ın yeni raporu, yine düşündürücü rakamlarla dolu!
Google her ay paylaştığı Android kullanım oranları raporunun son sürümünü yayınladı. Android'in farklı sürümlerinin aktif olarak kullanıldığı cihazların oranlarını listeleyen rapor, 7 Ağustos'ta tamamlanan yedi günlük bir dönemi kapsıyor.
Tabloda da görebileceğiniz üzere Gingerbread ve Ice Cream Sandwich sürümleri, toplam yüzde 1,4'lük pazar payıyla durgun bir haldeler. Jelly Bean'in kullanım oranı ise geçen ayki yüzde 8,1'den toplam yüzde 7,6'ya gerilemiş bulunuyor.
KitKat, yüzde 16'lık pazar payıyla Android'in önemli bir kalesi olmayı sürdürse de, 1,1 puan kayıpla bu ay en büyük kaybı yaşayan sürüm.
Lollipop toplamda 0,9 puan kaybederken Marshmallow'un 0,5'lik artışla yüzde 31,8'e ulaştığını görüyoruz. Yeni cihazların çoğu Nougat'la gelirken Marshmallow'un yükselmesi ilginç.
Android'in piyasadaki en son sürümü Nougat, bir seneden daha uzun süredir piyasada olmasına rağmen cihazların sadece yüzde 13,5'inde yüklü görünüyor. 10 aydan eski Android 7.1 ise hala yüzde 1,2 pazar payına sahip.
Nougat'ın kullanım oranı yerlerde sürünse de Android'in bir sonraki sürümü Android O, çıkmak üzere. Henüz ismi olmasa da Android O için son geliştirici önizleme sürümü yayınlamış durumda.
Zeynel A. Öztürk
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