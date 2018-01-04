Android Go'lu Hint Telefonlar Geliyor
Google'ın Android Go işletim sistemini kullanan bu telefonlar, yakında Hindistan'ı saracak!
Google, Micromax, Intex ve Karbonn gibi Hindistanlı bazı markalar ile anlaşarak hesaplı Android Oreo Go telefonlar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 31 dolardan başlayan fiyatlarla bu telefonlar Ocak ayının sonunda piyasaya sürülebilir.
Factor Daily'nin haberine göre ilk Android Oreo Go telefonu Micromax tarafından Hindistan Cumhuriyet Gününde piyasaya sürülecek, diğer markalar ise takip eden haftalarda kendi telefonlarını piyasaya sürmeleri bekleniyor. Telefonların fiyatları 7000 Rs. ile 2000 Rs. arasına değişecek, bu da 30$ ile 100$ arası bir fiyata denk geliyor.
Android Go, gelişmekte olan ülkelerin imkan ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir işletim sistemi. Geçtiğimiz yılın başlarında Google, Android Oreo (Go Edition) işletim sistemini duyurmuş ve 1GB'den az sistem belleği gerektirdiğini açıklamıştı. Buna ek olarak Go Edition bir çok Google uygulamasının optimize edilmiş sürümlerini de barındırıyor; Google, Inbox, Google Maps, YouTube, Google Keep ve daha fazlası.
Micromax ve Google daha önce Android One akıllı telefonlar üretmek için de çalışmıştı, bu yüzden iki markanın birlikte Android Oreo Go Edition telefonlar üretiyor olması şaşırtmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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