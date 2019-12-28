Android'in Video Kısıtlaması Kalkabilir

AOSP (Android açık kaynak projesi) kod deposuna birkaç gün önce yüklenen kodlar, 4GB'lık video kısıtlamasının kaldırılacağına dair ipucu veriyor.
Değişiklik yürürlüğe girdiğinde 4GB'a kadarki videolar tek bir dosya olarak, 4GB'tan büyük videolar birden fazla dosya olarak kaydedilebilir. Yenilik gerçeğe dönüşürse Android kullanıcıları, özellikle 4K video kaydı yaparken rahat bir nefes alacak demektir.
Piyasaya çıkmayı bekleyen Snapdragon 865 işlemcili telefonların bazıları, 8K kayıt işlevi sunabilir. Bu durumda 4GB sınırlaması çok kısıtlayıcı olacağından, Android 11 geliştiricilerinin kısıtlamayı kaldırmak istemesi normal görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın