Apple'dan Artış Sinyali: 2021'de Daha Fazla iPhone'u Raflarda Göreceğiz

Apple, salgın ve bunun tedarik zinciri üzerindeki etkileri nedeniyle iPhone 12 serisini bu yıl ekim ayında tüketicilere sundu ve akabinde de telefonların sevkiyatına başladı. Gelen bilgilere göre ise Apple kullanıcıların güçlü talebiyle karşılaştı ve şu sıralar stok yetiştirmekte güçlük çekiyor. Bunun neticesinde de şirket 2021'in ilk yarısında iPhone üretimini yüzde 30 oranında arttırma kararı aldı.
Apple'ın iPhone 12 serisinde en çok talep gören model iPhone 12 Pro olurken, ikinci nesil iPhone SE ve iPhone 11 serisine yönelik de ilgi yüksek. Şirket, önümüzdeki yılın ilk yarısında 96 milyon adetlik üretim yapmayı planlıyor.
Raporda ayrıca, Apple'ın tedarikçileriyle paylaştığı tam yıllık planda, 230 milyon adetlik olası bir sevkiyat hedefine işaret edilmiş. Şirketin bu hamleler ile birlikte, üretim ve sevkiyatlarda yüzde 20 artış kararı aldığı 2015 yılındaki rekor sevkiyat çizgisine yaklaştığı söylenebilir.
iPhone'lara ilginin arttığı pazar ise anavatan, ABD. Zira gelen ambargo ardından Huawei'nin pazar payında boşluk yaratması, Apple'a yaramış durumda.
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