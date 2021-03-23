Apple, iPhone 12 Ekranları İçin Samsung'a Ceza Ödemek Zorunda Kalabilir

Yayınlanan yeni bir rapora göre, Samsung Display'in OLED panel sevkiyatları geçtiğimiz ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında azalmış durumda. İlginç bir şekilde bu durum, Apple'ın başını ağrıtabilir. Peki, neden?
Apple, iPhone 12 serisi için Samsung Display ile anlaşma imzalamış ve panel talebinde bulunmuştu. iPhone 12 mini'nin tek OLED panel tedarikçisi konumunda olan Samsung Display, bu anlaşma çerçevesinde Apple'dan belli oranda üretim için güvence almış, fakat iPhone 12 mini'ye yeterli talep olmadığı nedeniyle bu karşılanamamış. Bu nedenle Apple, bir kez daha Samsung Display'e minimum sipariş miktarını karşılayamadığı gerekçesi ile ceza ödemek zorunda kalabilir.
Bu ilk değil. Benzer bir olay 2019 yılında da yaşanmıştı. 2019 yılında Apple, sözleşmede belirtilin minimum sipariş miktarını karşılayamadığı sebebiyle Samsung Display'e yaklaşık 648 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Yine geçtiğimiz sene de 1 milyar dolarlık cezaya çarptırılan Apple'ın bu defa ne kadar ceza alacağı ise henüz belli değil.
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