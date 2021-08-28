Apple iPhone 13 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Görünüşe Göre Pek de Ucuz Değil...

iPhone 13 hakkında çok sızıntı var ve bunların çoğu özelliklerine ilişkin. Peki, iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? Bu konuda hakkında pek de iç açıcı düşünceler bulunmuyor. Muhtemelen iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisinden daha yüksek fiyatlarla karşımıza çıkacak. Bunun sebebi ise yenilenen özellikler değil, küresel boyutta yaşanan çip sıkıntısı.
Gelen bilgilere göre, global çapta yaşanan çip sıkıntısı sebebiyle iPhone 13 serisinin fiyatı, 2020 iPhone serisi ile karşılaştırıldığında bir daha pahalı olabilir. Apple tedarikçisi TSMC'nin üretilen çipleri müşterilerine yüzde 20 oranında daha yüksek fiyatla sattığı belirtilirken, Apple'ın koruması gereken kar marjı da hesaba katıldığında, bu fiyat farkının iPhone 13 etiketine yansıyabileceği de ifade ediliyor.
iPhone 12 fiyatlandırması şu anda en düşük model olan iPhone 12 mini için 699 dolar olurken, iPhone 12 Pro Max ise 1399 dolar ila 2369 dolar arasında satışta bulunuyor. Eğer iPhone 13 serisini satın almak istiyorsanız, bu fiyatların "bir miktar" üzerinde ücret ödemeye hazır olun.
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