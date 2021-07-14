Apple, MacBook Pro'nun Yıllardır Değişmeyen Özelliğini Nihayet Geliştiriyor

Touch Bar'a sahip olmayacağı iddia edilen yeni MacBook Pro modellerinden bir yeni haber daha geldi. Görünüşe göre Apple, yıllardır dokunmadığı bir özelliği nihayet geliştiriyor!