Apple, MacBook Pro'nun Yıllardır Değişmeyen Özelliğini Nihayet Geliştiriyor

Pandemi nedeniyle evden çalışmanın artması, toplantıların ve eğitimin sanal ortaya çekilmesi web kameralarına olan ihtiyacı artırdı. Apple da bu konuda yeni bir adım atıyor gibi görünüyor. Yakında piyasaya sürülecek olan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'larla ilgili en son söylenti, entegre FaceTime kameranın sonunda 1080p'ye yükseltileceği yönünde. Söylenti, Twitter'da doğru çıkan Apple söylentileri ile bilinen @dylandkt tarafından dile getirildi. Aynı kaynak, yeni ve geliştirilmiş kameranın MacBook Pro'lardan sonra Mac serisindeki diğer tüm bilgisayarlara da entegre olacağını iddia ediyor.
Henüz hiçbir şey resmi olmasa da, bu söylenti kesinlikle makul: MacBook'lar ve iMac'ler, birkaç yıldır 720p web kameralarıyla geliyor ve teknolojinin gerisinde kalıyor. Apple, web kameralarının günümüz bilgisayarlarında her zamankinden daha önemli olduğunu biliyor, bu nedenle FaceTime kameranın kalitesi artırması, çok mantıklı. Geçen yıl MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro, yeni M1 çipi ile donatılmış, ancak kamerada bir değişiklik olmamıştı.
Yeni Apple bilgisayarların, yeni ve geliştirilmiş Apple M1X işlemcisiyle gelmeleri bekleniyor. Ardından MacBook Air'in 2022 sürümü geleceği ve onda da M2 işlemcisi olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı iddialar, Apple'ın Touch Bar'ı emekli edeceğini de söylüyor.
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