Apple'ın yeni batarya lideri eski Samsung..
Apple, Samsung'un pil geliştirme işinde görev alan ismini kendi bünyesine kattı!
- Levent Öztürk
Apple, Samsung'un batarya bölümünün liderini kendi batarya geliştirme çabaları için kaçırmayı başardı. Bloomberg'in LinkedIn profilinde gördüğü değişimin ardından söylediğine göre Apple, Samsung SDI'den Soonho Ahn'ı Batarya Gelişimleri Küresel Lideri yapmak üzere kendi bünyesine kattı.
Ahn, Samsung'ta geçirdiği dört yılın ardından Aralık 2018'de Apple için çalışmaya başladı ve Samsung'ta geçirdiği yılların ikisinde, Yeni Nesil Bataryalar ve Malzemeler Yeniliği SVP'si olarak görev almaktaydı. Sadece mobil cihazlar için değil, aynı zamanda elektrikli araçlar ve e-bisikletler için de yeni batarya teknolojileri geliştirmekten sorumluydu.
Samsung SDI, holdingin batarya üreten alt bölümü ve yıllar önce iPad'ler ve MacBook'lara bile batarya sağlıyordu. Her ne kadar Apple o zamanlarda sadece tedarikçi değiştirmiş olsa da, teknoloji devinin artık ihtiyaç duyduğu parçalar için diğer firmalara bağlı olmaktan vazgeçmek yönünde adımlar attığı kesin.
Örneğin 2018'in ortalarında, firmanın özel Mac işlemcileri üzerinde çalıştığı ve dizüstü bilgisayarlarında Intel'in işlemcilerini kullanmayı bıraktığı açıklanmıştı. Hatta söylenene göre eski Intel çalışanlarının da yardımları ile firma içinde bir işlemci üretmişti ve şu anda yaşanan da bunun hemen hemen aynısı olabilir.
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