ArtFormer: Ancient Stories Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Uzun bir süredir heyecanla beklenen Indie oyunlardan biri olan ArtFormer: Ancient Stories sonunda piyasaya çıkıyor! Indie oyun geliştirme şirketi olan Buffa Studio tarafından yapılan açıklama göre ArtFormer: Ancient Stories, bu ay içinde Steam platformundaki yerini alacak.
Peki, ArtFormer: Ancient Stories nasıl bir oyun? ArtFormer, RPG unsurlarına sahip hikaye odaklı bir sinematik platform oyunu olarak tanımlanıyor. Indie, yani bağımsız bir oyun projesi olmasıyla beraber türü sevenlerin geliştirilme sürecini ilgiyle takip ettiği ArtFormer: Ancient Stories'te her biri benzersiz bir kahramana, farklı bir oynanışa ve hikayesiyle tamamen özgün 4 zorlu bölüm bizleri bekliyor olacak.
İnsanlık tarihinin farklı zamanlarında geçen oyunda, özellikle her bölümde farklı oyun mekaniğinin benimsenecek olması, oldukça ilgi çekici.
Mızraklar, kılıçlar, baltalar ve yaylarla hem düşmanlarla savaşacak, hem vahşi hayvanları avlayacağımız ArtFormer: Ancient Stories'te 100'den fazla görev, NPC'lerle 800 satırlık diyalog er alırken, oyunun Yunan ve Roma bölümlerinde birçok klasik RPG öğesiyle de karşılaşacak ve çeşitli akıl almaz bulmacalar ile orijinal mini oyunlarla da vakit geçireceğiz.
ArtFormer: Ancient Stories, piyasaya çıktığında bizlere de ulaşacak ve yine ArtFormer: Ancient Stories incelemesini bu sayfalarda bulabileceksiniz. Heyecanla bekliyoruz!
Oyunla ilgili daha fazla bilgiye web sitesi ve Steam sayfasından erişebilir, hemen yukarıdan da tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.
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