Avatar 2 çekimlerinde Kate Winslet, Tom Cruise'un su altı rekorunu kırdı

Avatar 2'nin çekimleri ile ilgili zaman zaman fotoğraflar paylaşılıyordu. Bu fotoğraflardan biri de Avatar 2 yapımcısı Jon Landau'dan gelmişti. Landau, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, Avatar 2'nin sualtı çekimleri için serbest dalış eğitimleri alan ve dakikalarca suyun altında çalışmalar gerçekleştiren Kate Winslet'i göstermişti.
Kate Winslet: 7 Dakika 14 Saniye Nefesimi Tuttum
Kate Winslet, The Hollywood Reporter ile bir röportaj gerçekleştirdi ve bu çekimler ile eğitimler sırasında nefesini suyun altında 7 dakika 14 saniye tutabildiğini söyledi.
Tom Cruise'un Rekorunu Kırdı
Buna göre Winslet, daha önce Görevimiz Tehlike 5'in (Mission: Impossible - Rogue Nation) çekimleri sırasında 6 dakika kadar suyun altında kalarak Hollywood rekoru kıran Tom Cruise'un rekorunu kırmış oldu.
Tom Cruise da Görevimiz Tehlike 5 (Mission Impossible: Rogue Nation) çekimleri sırasında sırasında, sualtı sahneleri için serbest dalış eğitimi almıştı ve tıpkı Winslet gibi nefesini dakikalarca tutmayı öğrenmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın