Ay'a Gitmeyi Unutun; İnsanlığın Ay Planlarında Çok Daha Fazlası Var!

Evrenin derinliklerini daha yakından incelemek için kullandığımız teleskoplarda yeni bir dönem başlamak üzere: Ay'a çok güçlü bir teleskop kurmaya hazırlanıyoruz!