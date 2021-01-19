Bilim insanları açıkladı! Uyku eksikliği, virüs kapma riskini arttırıyor

Koronavirüsle ilgili yeni bir çalışmaya daha imza atıldı. Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında arttırdığını söyledi...

Bilim insanları açıkladı! Uyku eksikliği, virüs kapma riskini arttırıyor

Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana birçok araştırma yapıldı. Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, yeni bir araştırma ile gündeme geldi. Araştırmaya göre uyku eksikliği, Covid-19 dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında arttırıyor.

"5 SAATTEN AZ UYUYAN BİR KİŞİ DİĞER KİŞİLERE GÖRE VİRÜSE DAHA HIZLI YAKALANABİLİR"

News.ru'da yer alan habere göre uyku eksikliğinin bağışıklık sisteminde yıkıcı bir etkisi olduğunun altını çizen Kalinkin "beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur" dedi.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN 7 İLA 9 SAAT UYUMAK GEREKİYOR

Kalinkin'e göre, güçlü bir bağışıklık sistemi için her gün aynı saatte uyuyup, uyanmamız ve 7 ila 9 saat uyumamız gerekiyor.

Rus bilim insanı ayrıca insanların daha iyi uyanmasını ve sirkadyen ritimlerinin düzenlemesini mümkün kılan ışıklı aygıtları da kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

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