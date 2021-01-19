Bilim insanları açıkladı! Uyku eksikliği, virüs kapma riskini arttırıyor

Koronavirüsle ilgili yeni bir çalışmaya daha imza atıldı. Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, uyku eksikliğinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) dahil olmak üzere viral enfeksiyonları kapma riskini yüzde 250 oranında arttırdığını söyledi...