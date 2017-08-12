Bilim İnsanları DNA'ya Zararlı Yükledi!
Güvenlik araştırmacıları, DNA'ya yükledikleri zararlı ile bilgisayar hack'lemeyi başardı!
Moleküler yapımızın adapte edilebiliyor olması sanki bilim insanlarının bize oynadığı bir oyun gibi geliyor, ama şimdi Washington Üniversitesi'nde çalışan bir güvenlik araştırmacısı takımı bir adım daha ileri gitti ve sentetize edilmiş bir DNA dizisine yazılan kodla bir bilgisayarı hack'lemeyi başardı.
Bir DNA zararlısı oluşturmayı nasıl başardıklarını anlamak için, önce biraz genetik sıralama hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Merak etmeyin, çok da karışık değil. DNA, nükleotidler denen temel parçalardan oluşuyor. Bu nükleotidler, genetik sıralamayı okuyabilen bilgisayarlar tarafından A, C, G ve T diye sıralanıyorlar. Veri, bir anlam taşıyacağı şekilde sıralandığında, basitçe herhangi bir mesajı taşıyacağı biçimde sıralayabilirsiniz.
DNA üzerine veri saklamak için benzer teknikler kullanılmıştı, ama bu seferkinde araştırmacılar özellikle bilgisayara bulaşacağını bildikleri bir zararlı kodladılar. Bu önemli, çünkü hedeflediği güvenlik açığını oluşturdu, sonra da zararlıya tersine mühendislik yaptı.
Bunun anlamı, kötü niyetli birinin bu tekniği kullanabilmesi için güvenlik açığını bilmesi ve ona doğru çalışması gerektiği. Hatta araştırmacılar şöyle diyor: "DNA sıralama veya analiz programlarına saldırı olduğunu düşünmemize sebep olacak bir şey olmadı".
Ama zaten amaç da bu; güvenlik araştırmacıları bazı şeyler olmadan önce hazırlanmaya çalışmak zorunda...
H. Hüseyin Öztürk
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