Bilim insanları kanıtladı! Sıcak kakao, beyni daha iyi çalıştırıyor!

Yeni yapılan küçük bir araştırmaya göre, sıcak kakao içmenin beyniniz için faydaları olabilir. Kakaoda bulunan bir çeşit besin olan flavonoidler, kandaki oksijen seviyesinin yükselmesini sağlayabiliyor. İşte araştırmanın detayları...