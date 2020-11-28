Bilim insanları kanıtladı! Sıcak kakao, beyni daha iyi çalıştırıyor!

Sıcak çikolata birçok kişi tarafından çokça sevilen bir içecektir. Yeni bir araştırma, sıcak çikolatanın tahtını sıcak kakaoya* bırakmasına sebep olabilir. Çünkü araştırmaya göre sıcak kakaonun çokça faydası var.
Yeni bir araştırma, bir fincan sıcak kakaonun sadece soğuk kış günlerinde iç ısıtmadığını, aynı zamanda beyin gücünüzü artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Bu hafta Scientific Reports'ta yayınlanan araştırmaya göre, kakaodaki bir besin türü olan flavanoller beyindeki kan oksijen seviyelerini iyileştirebilir ve bilişsel faydalarla bağlantılıdır.
18 KİŞİDE TEST EDİLDİ
Insider'ın haberine göre Birmingham Üniversitesi ve Urbana-Champaign'deki Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar, 18 sağlıklı yetişkin erkek ile test yaptı. Katılımcılar, flavanol bakımından zengin bir kakao içeceği ve lavanolsüz kakaodan yapılan placebo amaçlı sıcak kakao içtiler.
Çalışma sonucunda gerçek kakao içeceği tüketenlerin testteki başarı oranı, placebo içeceği içen gruba oranla %11 daha yüksek oldu. Gerçek içeceği tüketenler, sorulara çok daha hızlı bir şekilde cevap verebilmeyi başardı.
KAKAO ZİHİNSEL PERFORMANSI NASIL İYİLEŞTİRİYOR?
Araştırmacılar ayrıca, beyindeki kan akışı yanıtını ölçmeye yardımcı olan bir prosedür olan daha yüksek konsantrasyonda karbondioksit soluNmasını sağlayarak testler sırasında katılımcıların kan oksijen seviyelerini test ettiler.
Flavanolleri tükettikten sonra katılımcıların beyinlerinde daha iyi oksijen seviyelerine sahip olduklarını buldular. Bu bulgular, flavanollerin kan akışını iyileştirerek ve beyindeki oksijen miktarını artırarak bilişsel yeteneklere fayda sağlayabileceğini göstermektedir.
SADECE KAKAO DEĞİL ÇAY, ÇİLEK VE ELMA DA FLAVANOLLER AÇISINDAN ZENGİN
Kakao, flavanol açısından zengin yiyeceklerden biridir. Flavanol ayrıca çay, elma, çilek ve lahana, soğan ve acı biber gibi sebzeler de dahil olmak üzere çeşitli bitkilerde de bulunur.
Flavanolün bu etkisi, insanların çay içmekten yaban mersini atıştırmaya kadar flavanol açısından zengin besinler tüketerek bilişsel fayda görebileceğini gösteriyor.
* Sıcak çikolata, süt içine çikolata eritilerek yapılıyor. Sıcak kakao ise süt, şeker ve kakao üçlüsünden yapılıyor.
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