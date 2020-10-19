Bir Zamanların En Popüler İnternet Servisiydi; 2 Ay Sonra Tamamen "Ölüyor"

Yahoo!, neredeyse yirmi yıl önce başlattığı, bir dönem tüm Dünya'da popüler olarak kullanılan Yahoo! Groups hizmetini, en sonunda tamamen kapatıyor.

Geçmişin internet efsanesi Yahoo! Groups "ölüyor"

İnternetin emekleme sürecinde olduğu dönemlerde kullanıcıların reklam yapmak, bilgi paylaşmak ve birbirleriyle sosyalleşmek için yoğun şekilde kullandığı Yahoo! Groups, Reddit, Facebook ve Twitter gibi büyük rakiplerin karşısında sonunda havlu attı.

Verizon tarafından satın alınan Yahoo!, geçtiğimiz yıl bu dönemde kullanıcıların gruplarda yeni konu açmasını durdurmuş, daha sonra da mesajları silmeye başlamıştı. Ama kullanıcılara, özel ilgi gruplarını e-posta yoluyla takip etme seçeneği açık bırakılmıştı. Bu dönüşümden sonra Yahoo! Groups sadece kaliteli bir posta listesi sağlayıcısı haline gelmişti.

Şimdiyse, Aralık ortasında bu servisin de kapatılacağı ve artık kullanıcıların e-posta ile bilgi alışverişinde bulunamayacağı duyuruldu. Yapılan açıklama "Yahoo! Groups web sitesi 15 Aralık 2020 tarihinde kapanacak ve üyelerimiz artık Yahoo! Groups'tan e-posta gönderip alamayacak" şeklinde. Liste yöneticileri yönetim panelini kullanarak üyelerinin adreslerini yedekleyebilecek ve bunları isterlerse Facebook Groups, Google Groups veya Groups.io platformlarına taşıyabilecekler.

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