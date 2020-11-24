COVID-19 Nedeniyle Komaya Giren Kadın, Büyük Bir "Mucize" ile Uyandı!

COVID-19 pandemisi sırasında yüzleri güldüren mucizeler de gerçekleşmiyor değil... İyi haber, Birminghan şehir hastanesinden geldi.

Komadan çıktı, çocuklarını gördü...

Covid-19 komplikasyonları nedeniyle komaya giren hamile bir doktor, bir ay sonra komadan çıktı ve komadayken doğan bebeklerini kucağına aldı. Birmingham Şehir Hastanesinde romatoloji danışmanı olan Doctor Perpetual Uke, hastalığın semptomlarını fark ettiğinde hamileliğinin sadece altıncı ayındaydı ve doktorlar, vücudunu desteklemek için Birmingham Queen Elizabeth Hastanesinde onu bir ventilatöre bağlama kararı aldı. Dr. Uke komadan çıktığında ise, artık hamile olmadığını gördü. Ama haberler kötü değil, aksine iyiydi. Komadayken, doğum yapmıştı ve ikiz bebekleri gayet sağlıklıydı.  

Covid-19 akciğerlere saldırıp hipoksiye neden olurken, bazı hastalar için en iyi seçenek uyutulmak oluyor, böylece solunumları bir makine tarafından düzenleniyor ve hastalığın en kötü döneminden kurtulmasına yardımcı olunabiliyor. Dr Uke komadayken, doktorlardan oluşan ekibi, hem ikizler hem de Dr. Uke için bebekleri dışarı çıkarma zamanının geldiğini anladı. Uke halen komada iken, her iki bebeği de 10 Nisan'da sezaryen ile erken doğurdu ve dünyaya gelen, sırasıyla 770 gram ve 850 gram ağırlığındaki Palmer ve Pascal şu anda COVID-19 pandemisi sırasında yaşanan mutlu bir mucize olarak karşımızda duruyor.  

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