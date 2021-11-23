Dell G5 15 SE İncelemesi

Dell her zaman farklı dizüstü bilgisayar serilerinin ilgi çekici varyasyonlarını çıkartıyor ve bunlardan biri de daha önce Dell G5 15 SE modeli olmuştu. Şirketin oyun dizüstü bilgisayar serinin tamamen AMD'ye yönelik olan bu modeli, Ryzen işlemcinin beklentileri aşan muhteşem performansıyla beraber önemli bir seçenek olurken, GPU tarafında ise iyi sonuç üretiyor, fakat harika değil. Şimdi Dell G5 15 SE'yi daha yakından tanıyalım.
Dell G5 15 SE, güzel tasarıma sahip laptop'lardan biri. Gümüş renkli plastik kasaya sahip olan Dell G5 15 SE, kapağında prizmatik bir Dell logosuna yer veriyor. Bu tasarımıyla bir araba kaportasına benzediğini söylemesi de güç değil doğrusu. Plastik tasarım kimilerinin hoşuna gidecekken, kimilerinin ise bu yüzeyi pek sağlam bulmayacağını söyleyebiliriz.
Yaklaşık 2.5 kilogram ağırlığında olan laptop, alt yüzeyinde G5 logosuna yer verirklen, burada da havalandırma mazgalları dikkati çekiyor.
Dell G5 15 SE'nin klavyesi, standart dizüstü bilgisayar tuş dizilimine sahip. Yan tarafta numerik tuş takımı da bulunduran klavyedeki bazı tuşlar alışılageldiğinden daha küçük boyutlu olarak tercih edilmiş. Bu da biraz alışma sürecine sebep olacaktır.
İnce profilli olan laptop'ın bağlantılarına baktığımızda, buradaki güç girişinin çevresine ince bir LED ışıklandırma halkası yerleştirilmesinin güzel fikir olduğunu söyleyebiliriz. Böylece ayırt etmesi kolay oluyor. Bağlantılar arasında mini DisplayPort, HDMI, USB 3.2, USB-C ve 2 adet USB 2.0 bağlantı portu bulunurken, burada tam boyutlu bir kart okuyucunun yer alması da avantaj sağlıyor.
Üzerinde 15.6 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde bir ekrana yer veren Dell G5 15 SE, bu ekranıyla da oyuna uygun davranıyor ve 144Hz tazeleme hızı desteği gösteriyor. Genel olarak bahsedecek olursak, Dell G5 15 SE'nin sağladığı performanstan oldukça etkilendiğimizi söyleyebiiriz. Dell G5 15 SE'de Ryzen 7 4800H işlemci kullanılmış ve bu işlemci 8 çekirdeği, 16 iş parçacığı sunarak 4.29 GHz'e kadar frekans artırışında bulunabiliyor ve böylece çok sayıda işlem gücü sunuyor. Grafik tarafında ise laptop'ta AMD Radeon RX 5600M GPU kullanılırken, 16 GB kapasiteli çift kanallı 3200 MHz frekansında çalışan GDDR4 belleklerin ve 512 GB NVMe SSD'nin yer aldığını görüyoruz.
Bu teknik kadro ışığında yaptığımız testlerin sonuçları ise şu şekilde:
- 3DMark Sky Diver: 31,209;
- 3DMark Fire Strike: 12,982;
- 3DMark Time Spy: 5,438
- Cinebench R20 Tek Çekirdek: 459; Çoklu Çekirdek: 3,812
- Geekbench 5 Tek Çekirdek: 1,133; Çoklu Çekirdek: 7,181
- PCMark 10 Home: 5,591
- Total War: Three Kingdoms: 128fps (1080p, Düşük) 48fps (1080p Ultra)
- Metro Exodus: 118fps (1080p, Düşük), 40fps (1080p, Ultra)
Peki, laptop'ın pil ömrü ne kadar gidiyor? Elbette oyun bilgisayarları pil ömrüyle yüksek performans gösteren cihazlar olarak nam salmış değiller. Ancak Dell G5 15 SE, pil ömrüyle gerçekten de tatmin edici bir laptop oluyor. Zira öyle ki, PCMark 10 pil testinden yaklaşık 7 saatlik sonuç üretebilen Dell G5 15 SE, film testimizde de 5 saat 52 dakikalık sonuç alarak mobil kullanım için gayet yeterli bir grafik çiziyor.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak, Dell G5 15 SE'nin genel performansıyla gayet tatmin edici bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımıyla çok dayanıklı gibi görünmese de işlemci performansı ve ona eşlik edecek seviyede iyi bir grafik desteğine sahip olan Dell G5 15 SE, öte yandan yük altında biraz ısınabiliyor; bunu da belirtmek gerekli. Dell G5 15 SE'yi şu an piyasada 14 bin TL dolaylarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %82
+ CPU performansı
+ Hızlı ve canlı ekran
+ Pil ömrü
- Yük altında ısınıyor
- Plastik yapı
Teknik Detaylar
- Ekran: 15.6 inç Full HD 144Hz
- İşlemci: AMD Ryzen 7 4800H
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5600M 6 GB
- RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz
- Depolama: 512 GB NVMe SSD
- Bağlantılar: Mini DP, HDMI, USB 3.2, USB 2.0 (2 adet), USB Type-C, Ethernet, 3.5 mm, kart okuyucu, Wi-Fi 6, BT 5.1
- Boyutlar: 365 x 254 x 21.6 mm
- Ağırlık: 2.5 kg.
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