Dünya'nın En Derininde Yaşayan Canlısı İle Tanışın
8.000 metrenin bile daha altında bir derinlikte yaşayan, Dünya'nın "en derin" canlısı ile tanışın!
Okyanusun en derin noktası Challenger Deep, yüzeyin 11.000 metre altına kadar ulaşıyor. O derinlikteki karanlık ve tehlikeli ortamda çok az balık türü yaşayabilmekte ancak bilim insanları, bu derinliğe yakın bir yerde yaşayabilen bir tür bulmuş durumdalar.
Mariana salyangoz balığı veya Pseudoliparis swirei, okyanus tabanından toplanan en derindeki balık türü. Bilim insanları en derin 7.966 metreden örnekler toplamış olsa da, video kayıtlarında 8.098 metre derinliğe kadar bazı balıklar görülmüş durumda. Daha yakın bir süre önce de Japonya'dan bir ekip, 8.178 metre derinlikte aynı türü görmüştü.
2014 yılında bu çukura düzenlenen geziden beri yeni bir tür hakkında konuşmalar yapılmaktaydı ancak artık, bu yeni türün bir adı da var. Görüntülenen balık, ten rengi bir vücuda ve organlarıyla kaslarının görülebildiği şeffaf bir deriye sahip. Daha büyük olanlarının bazılarının başlarında siyah bir nokta bulunmakta. University of Hawaii, Newcastle University ve University of Washington bilim insanları, 2014 ve 2017 yılları arasında düzenlenen araştırma gezilerinde R/V Falkor araştırma aracı ile 37 örnek topladılar. Balığın adlandırılması, Mariana Çukuru'nu bulan HMS Challenger görevlisi Herbert Swire onuruna yapılmış.
Balık oldukça genç ve küçük gözüküyor olabilir ancak University of Washington açıklamasına göre omurgasızlar ile beslenmek için bir miktar rekabet bulunan çukurdaki avcı zincirinin üst kısmında yer alıyor.
Levent Öztürk
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