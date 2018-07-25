Duplex AI, İnsanları İşinden Etmeyecek
Yankı uyandıran Duplex AI, Google'a göre çağrı merkezlerinde çalışan insanların işlerini elinden almayacak...
Google yaptığı açıklamada Duplex'in insanlar için geliştirildiğini, insanların işlerini ellerinden alması için tasarlanmadığını söyledi. Mayıs ayında gerçekleşen I/O konferansında tanıtılan Duplex yapay zeka programı büyük tartışmalara yol açmıştı. Google Assistant AI'ın devamı niteliğine sahip olan Duplex, hiçbir yapay zekanın başaramadığı gerçekçilikte bir insan sesine sahip.
Çok izlenen tanıtım esnasında Duplex, kullanıcı adına kuaförden randevu alabiliyor, hatta randevu alırken müsait saatlerinizi berberin programı ile karşılaştırarak uzlaşmaya varabiliyordu. Google'a göre Duplex'in son derece gerçekçi sesi arkasındaki sebep ise "kimse bir terminator'e randevu vermek istemez".
Şimdiyse iddiaya göre şirket Duplex'i tersine işletmeler içinde kullanmayı planlıyor. The Information'ın raporuna göre ismi açıklanmayan bir sigorta şirketi Duplex'i çağrı merkezlerinde kullanmanın yollarını araştırıyor, ancak Google bu iddiayı reddetti ve şu açıklamayı yaptı:
"Şu anda, muhtemel kurumsal kullanım alanlarından ziyade, bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yardımcı olabileceğimiz Dubleks teknolojisine yönelik tüketici kullanım durumlarına odaklanıyoruz. Dubleks, herhangi bir kurumsal müşteri ile test edilmiyor. Çok özel kullanım durumları ve restoran rezervasyonları, kuaför salonu rezervasyonu ve sınırlı sayıda güvenilir test cihazı ile tatil saatleriyle test etmeye odaklandık. Bu deneyimi doğru bir şekilde uyarlamak bizim için çok önemli. Testlerimizden öğrendiklerimizi ve geri bildirimleri birleştirme konusunda yavaş ve temkinli davranıyoruz."
Gelecekte yapay zekanın bu tip müşteri hizmetleri alanlarında kullanılması kaçınılmaz gibi görünüyor, özellikle bankalar gibi çoğu işletmenin otomatik sesli sistemlere geçtiğini düşünürsek, Duplex ya da benzer bir teknolojinin er ya da geç bazı işleri insanlardan alması bekleniyor. Yine de şimdilik endişelenecek bir durum olmadığını söyleyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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