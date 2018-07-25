Duplex AI, İnsanları İşinden Etmeyecek

Yankı uyandıran Duplex AI, Google'a göre çağrı merkezlerinde çalışan insanların işlerini elinden almayacak...

Duplex AI, İnsanları İşinden Etmeyecek

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