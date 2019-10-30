EA, Steam'i "İşgale" Hazırlanıyor!
Electronic Arts oyunlarının 6 yıl aradan sonra Steam'e ger döneceği kesinleşti. Ama hepsi bu kadarla da sınırlı değil...
- Levent Öztürk
Söylentiler gerçeğe dönüştü: EA oyunları en sonunda Steam'e geri dönüyor. Star Wars Jedi: Fallen Order Valve'ın platformunda son altı yıldır yayımlanan ilk oyun olacakken ön siparişler şimdiden başlamış durumda.
Tabii ki platforma gelen tek oyun bu olmayacak. Yayımcı, aralarında Unravel Two, Sims 4 ve "diğer büyük markaların" da olduğu oyunların önümüzdeki birkaç ay içerisinde Steam'e geleceğini doğrularken ve FIFA 20, Apex Legends ve Battlefield V gibi çok satanlar ise önümüzdeki yıl platforma dahil olacak. Ayrıca Steam ve Origin üzerindeki oyuncular birbirleriyle oynayabilecek.
EA, oyunlarını Steam'e getirmenin yanı sıra özel oyun üyeliği hizmeti EA Access'i de getiriyor. Henüz EA Access'in Steam'de yayımlanması hakkında kesin bir tarih bulunmuyor ancak yayımcı, 2020 yılının Mart ve Haziran ayları arasında sunulabileceğini söyledi.
EA Access, üyelerine EA'in geniş oyun kütüphanesine (Vault olarak biliniyor) erişim ve en yeni oyunlarda erken deneme imkanı, EA dijital satın alımlarında %10 indirim gibi avantajlar sunuyor. Hizmet şu anda Origin ile PC'de, PS4 ve Xbox One'da da kullanılabiliyor.
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