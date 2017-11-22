Edge, iPhone'da Parola Eşitlemeye Başladı!
Microsoft Edge'i iPhone'unda kullanmayı seçenler, en azından denemeye karar verenler, faydalı bir özelliğe daha kavuştu!
Microsoft'un Ekim'den bu yana iOS'ta test ettiği web tarayıcısı Edge, aldığı güncellemeyle yeni bir yeteneğe sahip oldu. Yenilik, iPhone'da Edge kullananların parolalarını Windows 10'lu cihazlarıyla paylaşmalarına izin veriyor.
Yeni işlev her iki yönde de çalışıyor, yani iOS'ta sakladığınız parolalara Windows 10 yüklü PC'nizden ulaşabiliyorsunuz. Edge kullanıcıları cihazları arasında yer işaretlerini zaten eşitleyebiliyordu, böylece beklenen bir işlev daha tarayıcıya eklenmiş oldu.
Önceki güncellemelerle performansını güçlendiren Edge'den şu sıralar bir başka beklenti daha var. iPhone X kullanıcıları, Edge'in "çentik" ve ekran çerçevesiyle iyi geçinmesini bekliyorlar. Şu anki önizleme sürümü, iPhone X'in özel ekranını hesaba katmadığı için çok hoş bir deneyim sunmayabiliyor.
iOS'ta Edge'in beta sürümünü kullanmıyorsanız muhtemelen biraz beklemeniz gerekecek çünkü Apple'ın TestFlight programı sadece belirli sayıda kullanıcıya açık. Bu noktada Edge beta'nın "herkese açık" olması durumu değiştirmiyor - beta'ya ulaşmak isteyenlerin yolu bir hata mesajıyla kesiliyor. Dolayısıyla yeni kullanıcıların final sürümü beklemesi gerekecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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