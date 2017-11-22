Edge, iPhone'da Parola Eşitlemeye Başladı!

Microsoft Edge'i iPhone'unda kullanmayı seçenler, en azından denemeye karar verenler, faydalı bir özelliğe daha kavuştu!

Edge, iPhone'da Parola Eşitlemeye Başladı!

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