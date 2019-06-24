En Pahalı Alan Adı Unvanının sahibi Değişti!
Bir internet alan adı için ödenen en yüksek fiyat rekoru, büyük bir fark ile kırıldı! İşte dünyanın yeni en pahalı alan adı!
- Levent Öztürk
İşiniz için mükemmel alan adına sahip olmak, başarınız için en önemli faktörlerden biri ve Block.one adlı firma, şu ana kadar bir alan adı için kaydedilmiş en yüksek ücreti ödeyerek satın aldığı Voice.com ile bunu kanıtlamaya çalışacak.
Daha önceki en pahalı alan adı rekoru 13 milyon dolara Sex.com'a aitti. Ancak Block.one, tamamı nakit olmak üzere Voice.com için 30 milyon dolara anlaşarak bu fiyatın çok üzerine ulaştı. İlk bakışta bu rekor satın alım pek anlamlı gözükmese de firmaya biraz daha derin bakıldığında bu durum değişiyor.
Block.one, Eos adında kendi dijital para birimine sahip olan bir kripto-para birimi firması. Ancak firma, günümüzdeki en büyük firmaları zorlayacak pek çok yeni hizmet sunma amacıyla genişlemeyi hedefliyor.
Voice, Block.one'ın Facebook'a cevabı olacak ve sosyal medya firması blockchain üzerinde çalışacak. Hizmet, kullanıcıların kaydolmak için hükumetler tarafından verilen bir kimlik kullanmalarını zorunlu tutacak ve bu da sahte haberler ve hesapları büyük oranda azaltacaktır.
Block.one, yeni sosyal ağın başlangıcı öncesinde 4 milyar dolar kaynak sağlamayı başardı ve firma, aynı zamanda Voice'in daha çok tanınan rakipleri ile rekabet edebilmesi amacıyla gelişimini desteklemek için 150 milyon dolar harcamayı planlıyor.
Bir hizmetin yayımlanmasından önce alan adı için 30 milyon dolar harcamak bu anlamda oldukça mantıklı gözüküyor ve bu satın alımın sağladığı tanınma da Voice'in güçlü bir başlangıç yapmasına yardımcı olacaktır.
Ancak The Register, Block.one'ı daha derin bir şekilde incelediğinde bazı sorunlar ile karşılaştığını söylüyor. Öncelikle firma 4 milyar dolarlık kaynak toplanmasını, yatırımcıların bir dijital parayı kullanarak diğerini alması aracılığı ile sağladı ve daha sonra da ciddi değişimler gösterebilen dolar-kripto para birimi değişim oranlarını kullandı. Ayrıca Block.one merkez olarak Cayman Adaları'nda yer alıyor ve kurucularının, blockchain dışında pek tecrübeleri yok gibi gözüküyor.
Voice'in Facebook için gerçekten büyük bir rakip olup olamayacağını zaman gösterecek olsa da, şimdilik Block.one'ın sahip olduğu ürünlerden çok daha yüksek bir hedefe sahip olduğu söylenebilir.
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