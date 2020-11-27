Epic Games 70 TL'lik oyunu ücretsiz sundu! MudRunner sistem gereksinimleri

Epic Games her hafta ücretsiz sunduğu oyunlara bir yenisini ekledi. 70 TL değerindeki MudRunner kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki MudRunner oyunu sistem gereksinimleri neler? Nasıl bir oyun?

Epic Games 70 TL'lik oyunu ücretsiz sundu! MudRunner sistem gereksinimleri

Epic Games ücretsiz oyunlar listesine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıldan beri her hafta yeni bir oyunu kullanıcılarına sunan Epic Games, bu kez 70 TL değerindeki MudRunner oyununu kısa süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Peki MudRunner nasıl bir oyun? MudRunner sistem gereksinimleri ve detaylar şu şekilde...

MudRunner Oyunu Nasıl Bir Oyun?

MudRunner oyununda bir arazi aracı ile dağ bayır geziyorsunuz. Zorlu arazi şartlarında görevleri başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Oyunda 19 farklı arazi aracı mevcut.

İsterseniz tek başınıza, isterseniz kendi ekibinizle yolculuk yapabiliyorsunuz. Amaç ise yolculukları hızlıca tamamlamak.

mudrunner

MudRunner Sistem Gereksinimleri

MudRunner Minimum Sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 
  • İşlemci: Intel® Pentium Çift Çekirdek 2,0 GHz veya eşdeğeri
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT veya eşdeğeri

Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i7-3770K dört çekirdekli işlemci veya üstü / AMD FX 4350 dört çekirdekli İşlemci veya üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
  • Ekran kartı: NVIDIA FTX 770 / AMD Radeon R9 280X

mudrunner

MudRunner Nasıl İndirilir?

MudRunner oyununu Epic Games'ten ücretsiz edinmek için, Epic Games uygulamasını indirdikten sonra bir hesap oluşturun ve giriş yapın. 

Mağaza sayfasında ücretsiz oyunlar listesinin en başında MudRunner oyununu göreceksiniz. Oyunun sayfasına gidin ve yükle tuşuna, ardından sipariş ver tuşuna tıklayın. 

İsterseniz oyunun ücretsiz olan DLC'lerini de oyunun sayfasında alt kısımlarda görebilir, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

MudRunner - Reveal TrailerMudRunner - Reveal Trailer
Preorder now on PS4, Xbox One & PC: Twitter : Facebook : Focus Home Interactive is pleased to announce its collaboration with Saber Interactive for the game MudRunner with the Reveal Trailer Focus Home Interactive is happy to announce its collaboration with Saber Interactive for the development of MudRunner, the ultimate off-road experience, coming at the end of the year to PC and for the first time to consoles. MudRunner puts players in the driver seat and dares them to take charge of incredible all-terrain vehicles, venturing across extreme Siberian landscapes with only a map and compass as guides! Get a taste of what awaits you in the Reveal Trailer. Drive 19 powerful all-terrain vehicles, each with its own characteristics and attachable equipment. Complete your objectives and deliveries by enduring perilous conditions across wild, untamed landscapes in extreme conditions with dynamic day-night cycles. Explore an immersive sandbox environment, enhanced by improved graphics. Overcome muddy terrain, raging rivers and other obstacles that all realistically react to the weight and movement of your vehicle powered by the game's advanced physics engine. With your map, compass, winch, and your driving skills as allies, go solo or join up to three others in the coop multiplayer. On PC, download mods created by the passionate community for truck-loads of content and an ever-evolving MudRunner experience. MudRunner will release at the end of the year on PC, PlayStation 4 and Xbox One

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