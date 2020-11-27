Epic Games 70 TL'lik oyunu ücretsiz sundu! MudRunner sistem gereksinimleri

Epic Games ücretsiz oyunlar listesine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıldan beri her hafta yeni bir oyunu kullanıcılarına sunan Epic Games, bu kez 70 TL değerindeki MudRunner oyununu kısa süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Peki MudRunner nasıl bir oyun? MudRunner sistem gereksinimleri ve detaylar şu şekilde...
MudRunner Oyunu Nasıl Bir Oyun?
MudRunner oyununda bir arazi aracı ile dağ bayır geziyorsunuz. Zorlu arazi şartlarında görevleri başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Oyunda 19 farklı arazi aracı mevcut.
İsterseniz tek başınıza, isterseniz kendi ekibinizle yolculuk yapabiliyorsunuz. Amaç ise yolculukları hızlıca tamamlamak.
MudRunner Sistem Gereksinimleri
MudRunner Minimum Sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10
- İşlemci: Intel® Pentium Çift Çekirdek 2,0 GHz veya eşdeğeri
- Bellek: 2 GB RAM
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT veya eşdeğeri
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770K dört çekirdekli işlemci veya üstü / AMD FX 4350 dört çekirdekli İşlemci veya üstü
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- Ekran kartı: NVIDIA FTX 770 / AMD Radeon R9 280X
MudRunner Nasıl İndirilir?
MudRunner oyununu Epic Games'ten ücretsiz edinmek için, Epic Games uygulamasını indirdikten sonra bir hesap oluşturun ve giriş yapın.
Mağaza sayfasında ücretsiz oyunlar listesinin en başında MudRunner oyununu göreceksiniz. Oyunun sayfasına gidin ve yükle tuşuna, ardından sipariş ver tuşuna tıklayın.
İsterseniz oyunun ücretsiz olan DLC'lerini de oyunun sayfasında alt kısımlarda görebilir, ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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