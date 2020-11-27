Epic Games 70 TL'lik oyunu ücretsiz sundu! MudRunner sistem gereksinimleri

Epic Games her hafta ücretsiz sunduğu oyunlara bir yenisini ekledi. 70 TL değerindeki MudRunner kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki MudRunner oyunu sistem gereksinimleri neler? Nasıl bir oyun?