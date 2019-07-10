Eski Android'lere Yönelik Spotify Lite Yayınlandı
Spotify, bir süredir söylentileri dolaşan yeni uygulamasını resmi olarak yayınlandı. Ama bu, şu an için bizi pek ilgilendirmiyor!
Spotify'ın hafifleştirilmiş uygulaması Spotify Lite, 36 ülkede hizmete sunuldu. Bu sürüm yalnızca 10MB-lık boyutuyla Android 4.3 ve sonrasında çalışabiliyor. Uygulama henüz Türkiye'de yüklenemiyor.
Bir süredir test edilen uygulama, Spotify için önemli bir aşama. Standart Spotify uygulaması gibi çalışan Spotify Lite, ücretsiz ve ücretli kullanıcıların müzik arayıp çalmasına izin veriyor. Dileyenler, uygulamanın kullanacağı veri miktarını kontrol edebiliyorlar. Limit aşıldığında uygulama bir bildirim gösteriyor.
Uygulamanın kullandığı ön belleği bir dokunuşla temizlemeye izin veriliyor. Bu işlevin alanı kısıtlı telefonlarda işe yarayacağı kesin.
Spotify, şimdilik uygulamayı iOS'a getirmeyi planlamıyor. Uygulamanın desteklendiği ülkelerdeki Android kullanıcıları, uygulamaya Play Store'dan ulaşabiliyorlar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın