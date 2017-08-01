Eski CEO, Geri Dönmek İçin Çalışıyor!
Çalkantılı geçen bir dönemin sonrasında koltuğunu bırakmak zorunda kalan CEO, geri dönebilmek için çalışıyor!
Eski Uber CEO'su Travis Kalanick artık bu koltuğa sahip değil ancak New York Times'ın Pazar günü yayınladığı bir habere göre henüz kendisini firmanın dışında görmüyor. Haziran ayının ortalarında yaşanan sorunların, şikayetlerin ve davaların ardından istifa eden Kalanick görünene göre pes etmiş değil ve şimdiden potansiyel bir rakibi – Hewlett Packard Enterprise CEO'su Meg Whitman'ı – saf dışı bıraktı bile.
Times'ın söylediğine göre Whitman'ı yönetime getirmek isteyen grubun içerisinde Kalanick yoktu. Kalanick ile grubu, "kendi adaylarını CEO yapmak veya Kalanick'i geri getirmek" için çalışıyor. Ayrıca Kalanick'in dostları, Japon holding SoftBank ile Uber'e yapılacak bir yatırım için görüşme halinde ve bu yatırım, Kalanick'in güçlü bir konuma dönmesine yardımcı olabilir...
Levent Öztürk
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