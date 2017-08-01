Eski CEO, Geri Dönmek İçin Çalışıyor!

Çalkantılı geçen bir dönemin sonrasında koltuğunu bırakmak zorunda kalan CEO, geri dönebilmek için çalışıyor!

Travis Kalanick şimdiden dönüşünü planlıyor...

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