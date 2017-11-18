Facebook, Creator App'ı Duyurdu
Dev sosyal medya ağı, içerik üreticileri için özel olarak geliştirdiği yeni uygulaması Creator App'ı resmi olarak duyurdu!
Facebook'un geleceği tamamen video yayını ile ilgili. Platform, video içeriği üreticileri için yeri araçlar üretmek ve onların platform üzerinden gelir kazanmasını sağlamak için uzun süredir yavaş da olsa çaba gösteriyor. Şimdiyse sosyal medya devi kendine ait Facebook Creator App adlı uygulamayı kullanıma açıyor. Bu uygulama sayesinde içerik üreticileri bir çok video editleme aracına kolayca erişebilecek, ayrıca kendi kanallarını özelleştirmek için bir çok süsleme ve efekte sahip olacaklar. Yeni uygulama şu an iOS için yayında, Android sürümü de yakında kullanıma açılacak.
Uygulama bir çok kamera efekti, çerçeve, çapraz platform paylaşımı (Instagram ve Twitter gibi) özelliklerine sahip. "Creative kit" sayesinde kendi çıkartmalarınızı, çerçevelerinizi, intro ve outro ve hatta canlı yayın özelliklerine erişebilirsiniz. Topluluk özelliği sayesinde ise takipçi ve ortaklarınızla iletişime geçebilir, içerik sayfanız için özel bir gelen kutusu da oluşturabilirsiniz.
Facebook bu girişimle birlikte ayrıca bir web portalı da açtı. Buradan içerik oluşturma ile ilgili tüyolara erişebilir ve nasıl başarılı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Facebook'un bu girişimi YouTube'a rakip olabilecek mi merak ediyoruz, özellikle de YouTube'un neredeyse her çeşit videoyu para kazanmaya kapama gibi bir politikası varken, Facebook iyi bir alternatif olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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