Facebook ve Xiami Arasında Dev Ortaklık!
Facebook ve Çinli dev Xiaomi, CES 2018'de birlikte yaptıkları duyuru ile merak edilen soruların cevaplarını verdi!
Artık Facebook'a ait olan ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında duyurulan 199 dolarlık bağımsız VR başlığı Oculus Go'nun Xiaomi tarafından üretileceği, iki firmanın ortak bir açıklaması aracılığı ile Qualcomm'un CES etkinliğinde duyuruldu. Bu ortaklığın, "uygun fiyatlarla yeni nesil VR ürünleri sunacağı" söylendi.
Xiaomi ve Oculus aynı zamanda yeni bir VR başlığının – Mi VR Standalone – da duyurusunu yaptılar. Xiaomi başlığı Oculus teknolojisi üzerine kurulacak ve bu da iki cihazın neredeyse tamamen aynı gözükmesini büyük oranda açıklıyor.
Ayrıca bu iki başlık sadece dış görünüşleri ile değil, iç donanımları ile de benzer konumda. Her ikisi de Qualcomm Snapdragon 821 Mobile VR Platform çipi ile gelecek. Benzerliklerin tam olarak nerede sonlandığı belli değil ancak genel olarak cihazların farklarından çok aynı özelliklere sahip oldukları kesin.
Mi VR Standalone başlığı aynı zamanda Oculus Mobile SDK desteğine de sahip olacak ve bu sayede Oculus geliştiricilerinin içeriklerini Xiaomi'nin Mi VR platformuna aktarmaları mümkün hale gelecek. Mi VR Standalone'un Çin'e özel bir ürün olacağı düşünülürse, bu özelliğin oldukça önemli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca Xiaomi'nin söylediğine göre firma, birkaç Oculus geliştiricisi ile içeriklerini Çin piyasası için yerelleştirmek üzerine görüşmelerde bulunuyor.
Her iki başlığın da ne zaman sunulacağı henüz açıklanmamış durumda ancak Oculus Go'nun 2018'in başlarında sunulması bekleniyor...
Levent Öztürk
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