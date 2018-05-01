Ford, Bu Araçları Kuzey Amerika'da Satmayacak
Ford, Kuzey Amerika'da Toros, Focus ve Fiesta'yı satmayı bırakacak!
Ford, birinci çeyrek mali raporunda, Kuzey Amerika'daki tüm sedan satışlarını durduracağını açıkladı. Tabii ki, hala bölgedeki SUV'lar, kamyonlar ve ticari araçları pazarlayacak, ancak Mustang ve henüz ortaya çıkacak olan Focus Active crossover'ının dışında tüm araçları kademeli olarak azaltacak. Artık hangilerinin daha önce aşamalı olarak durdurulacağını biliyoruz. Bir Ford temsilcisi, Focus, Toros ve Fiesta'nın 2019 ortasına kadar Kuzey Amerika için üretime son vereceğini doğruladı.
Ford, gelecek ay Kuzey Amerika için Focus, Mart 2019'da Toros ve Mayıs 2019'da Fiesta'yı üretmeyi bırakacak.
Peki firma neden, bir zamanlar domine ettiği bir bölgede sedanları kesiyor? Ford, ilk çeyrek raporunda "Tüketici talebi ve ürün kârlılığının azalması", diyor. İnsanlar satın almak yerine ridesharing yapıyorlar ve satın aldıklarında SUV gibi daha büyük araçlara gidiyorlar. Ford, her ikisinin de en iyisini harmanlayan modellere, daha yüksek sürüş yüksekliği, alan ve çok yönlülük ile odaklanacak.
Ama sedanları devre dışı bırakmak şirket için yeni bir fikir değil. Geçtiğimiz Ekim ayında, Ford'un CEO'su, otomobillerini daha büyük bir 14 milyar dolarlık maliyet düşürme planının bir parçası olarak kesmeyi ve sedanlardan SUV'lere 7 milyar dolar ayırmayı düşündü. Şirket daha önce Focus gibi daha küçük araçlar sunmaya devam edeceğini söylese de, belki de Kuzey Amerika pazarına ait değildi.
Her halükarda, küçük araçları kaldırmak, ilk çeyrek raporunda belirtilen planın sadece bir parçası. Mustanglardan pick-up'lara kadarki yeni nesil araçlar hibrid güç santrallerine dönüşecek. Şirket, 2020 yılında ilk tamamen elektrikli otomobilini çıkaracak ve 2022 yılına kadar 16 EV'e ulaşacak.
H. Hüseyin Öztürk
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