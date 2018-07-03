Fortnite hile uygulamaları tehlikeyi gizliyor
Popüler oyun Fortnite'ın hile uygulamalarından zararlı çıktı!
Birinci kişi gözünden savaş ve hayatta kalma oyunu Fortnite 100 milyonun üzerinde oyuncuya ulaşmayı başardı ancak bu oyuncuların pek çoğu, diğer oyuncuları yenmeye çalışırken kötü amaçlı yazılımların saldırılarına maruz kalıyorlar.
Geçtiğimiz hafta itibariyle oyun akışı mağazası Rainway, güvenlik kayıtlarında artan sorunları fark etti ve en başta bu duruma şaşırdı. Bu girdilerin ortak noktası, tamamının Fortnite oyuncularından gelmesiydi ve benzer bir deseni takip ediyor olmasıydı.
CEO Andrew Sampson'ın söylediğine göre bu uyarıların her biri, çeşitli reklam platformlarına yönlendirme çabalarıydı ve Rainway'in reklam içermiyor olması, bunların otomatik olarak kırmızı bayrakla işaretlenmesi anlamına geliyordu.
Özellikle ilk URK, aktif olmaya çalışan ancak hata veren bir JavaScript idi ve bu da kayıtları tetiklemişti. "Güvenlik ve mahremiyet sebepleri ile URL'leri ve Rainway içerisinde neler yapabileceklerini her zaman beyaz listede tutuyoruz – görünene göre artık bunun beklenmeyen bir yan etkisi çok daha geniş bir probleme ışık tutmak oldu."
Sorunlarla karşılaşan kullanıcıların sayısı 381000'in üzerine çıktığı sırada çalışanlar bir test yapmaya karar verdiler. İnsanların oyun için bir hile kodu çalıştırmaya çalıştıklarını ve sorunların kaynağının bu uygulamalar olduğunu buldular.
Eskiden bilgisayar oyunlarında hile yapmak oldukça kolaydı – oyun yaratıcıları, sadece birkaç karakterin yazılması ile oyunları oldukça kolaylaştırabilen kodlar oluşturuyorlardı. Bugünlerde ise hedef almanıza yardımcı olan, görüşünüze biri girdiği anda ateş eden veya rakip oyuncuları yavaşlatan pek çok sinsi uygulama bulunuyor.
Rainway ekibi, bulabildikleri tüm Fortnite hile kodlarını indirdiler ve bazı testler yaptılar. Sonuçlar ise pek iyi değildi. Kodların her biri kötü amaçlı bir parçaya sahipti.
Firma, soruna sebep olan paketi buldu ve bu paket, kendisini hem hedef alma yardımcısı hem de oyun içinde Fortnite'ın para birimi olan V-para kazanma yolu olarak tanıtıyordu. Ayrıca bu hile yazılımı, ortadaki-adam saldırısı için bir düzendi.
Artık kaldırılmış olan uygulama 78000 indirmeye sahipti ve daha farklı konumlarda da bulunuyor olabilir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın