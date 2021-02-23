FPS Oyuncuları İçin Evladiyelik Klavye: Asus ROG Strix Scope RX

Asus'un ROG ailesinde geniş klavye seçenekleri yer alıyor ve bugüne dek bu aileden çok sayıda modeli inceleme şansı bulduk. Özellikle yine daha önce incelediğimiz ROG Strix Scope'u da birinci sınıf yapı kalitesi ile sevmiştik. Bugün ise bu modelin devamı niteliği taşıyan ROG Strix Scope RX bizlerle birlikte ve gerçekten de sunduğu özelliklerle beraber FPS oyunları için evladiyelik bir model olmuş.
Öncelikle tasarım olarak değerlendirdiğimizde ROG Strix Scope RX'in göze fazlasıyla hoş geldiğinden sözü açabiliriz. Her zamanki AURA SYNC destekli RGB ışıklandırmaları ile beraber özellikle oyuncuların beğendiği aydınlatma yelpazesini sunan klavye, öte yandan sağlam yapısıyla da göz dolduruyor.
Yeni Scope RX'de bizlere optik mekanik anahtarların yanı sıra IP56 su ve toz dayanıklılığı ile USB 2.0 bir bağlantı yuvası da sunuluyor. Böylece klavye üzerine sıvı dökülecek diye endişelenmeye gerek yok. Özellikle uzun ve heyecanlı oyun seanslarında pek çoğumuz klavyenin hemen yanı başındaki içeceği çokça klavye üzerine boca etmişizdir, faakt ROG Strix Scope RX ile bu sorun olmaktan çıkarken, yer alan USB noktası da PC kullananlar için USB bellek takma zahmetinden kurtulmaları anlamına geliyor.
Teknik tarafa dönecek olursak, ROG Strix Scope RX''in Huntsman ailesinin Razer klavyelerinde bulunan tescilli anahtarlardan farklı olmayan, Asus'un yeni ROG RX optik mekanik anahtarlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yay çevresinde çapraz şekilli dengeleyici kullanıldığı için neredeyse hiç yalpalama olmuyor. Her anahtarın altında bulunan bir kızılötesi ışın, normal metal temas noktasının yerini alıyor. Böylece 100 milyon tuşa basma gibi bir kullanım ömrü sunması da sağlanmış.
Klavyede giriş gecikmesini ortadan kaldırmak, ROG Strix Scope RX'in sunduğu tek şey değil. Farklı klavye kısayolları, yazılıma ihtiyaç duymadan aydınlatma ön ayarlarınızı hızlı bir şekilde ayarlamak için kullanılabilir durumda. Tüm uygulamaları anında gizlemenize ve tüm sesleri kapatmanıza olanak tanıyan gizlilik tuşu da bu özel tuşlardan biri olarak dikkati çekiyor. Klavye üzerindeki F12 tuşuna yerleştirilen maskeli adam sembolü, bu bahsettiğimiz Gizlilik Tuşu. Bu tuşa bastığınızda, o an açık tüm uygulamalar anında gizleniyor ve ses anında kapatılıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz anlarda istediğiniz ölçüde gizliliğe kavuşabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda ise tüm uygulamalar ve sesler geri dönüyor.
Yine tuş takımında yer alan geniş CTRL tuşu FPS oyunları için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca tasarımda alüminyum alaşımlı üst plaka ve mat kaplamalı PCB tuş kapakları ile orijinal Strix Scope'tan çok farklı olmasa da yeni IP56 ile kullanım ömrü daha da artmış şekilde gelmesi, klavyenin performansının yanında en çok beğendiğimiz yönleri oldu. Bir bilek desteği sunmaması ise görebildiğimiz yegane eksi. Öte yandan standart mekanik tuşlara alışkınsanız, ROG RX anahtarlara biraz alışmanız gerektiğini de söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak ROG Strix Scope RX, özellikle FPS konusunda ciddiyseniz ve bilgisayarınızı iş için de kullanıyorsanız, şu anda piyasadaki en iyi seçeneklerden biri. Hem anahtar hem de genel yapıda Scope RX, yıllarca sizi yarı yolda bırakmayacak uzun ömürlü bir seçenek.
Asus ROG Strix Scope RX Teknik Özellikleri
- Anahtar Red
- RGB Işıklandırma Var
- Toz & Sıvı Dayanıklığı IP56
- Aktivasyon Noktası 1.5 mm
- Ağırlık 1.07 kg.
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