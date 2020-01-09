Galaxy A Telefonlar, Samsung'un Yüzünü Güldürüyor!

Yeni bir araştırma, 2019'un üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle Samsung'un Orta Doğu ve Afrika'da en etkili üretici haline geldiğini söyledi. Afrika ve Orta Doğu gibi büyümekte olan piyasalar, sıradan telefonlardan yavaşça akıllı telefonlara geçiyorlar ve bu sırada bütçeyi zorlamayan telefonlar kullanıcıların özellikle dikkatini çekiyor.
Counterpoint'in araştırmasına göre Samsung'un cihazları, bu bölgelerde piyasanın yüzde 29'unu elinde bulunduruyor ve Galaxy A serisi müthiş bir satış başarısı yakalamış durumda. Orta Doğu ve Afrika'da en çok ilgi çeken telefonların Galaxy A10 ve A20 olduğu ve bu telefonların Samsung'un üçüncü çeyrekteki başarısına büyük katkıda bulunduğu belirtiliyor. Galaxy A10 dünya çapında da Samsung'un en çok satan telefonu olduğundan rapordaki bu bilgiler şaşırtıcı değil.
Bu bölgelerdeki ikinci popüler üretici olan Çin'in Techno Mobile şirketi, Huawei'yi geçmiş durumda. Samsung'un bu bölgelerde Çinli üreticilerin rekabetiyle diğer bölgelerdeki kadar karşılaşmadığı gözleniyor. Xiaomi, Vivo, Oppo gibi markalar, henüz bu bölgelere girmiş değiller.
Akıllı telefon pazarı, Orta Doğru ve Afrika'da 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. Bu büyük bir oran olmasa da, akıllı telefonların bölgelerde yükselişte olduğunu gösteriyor. Samsung'un bu bölgelerde erkenden tanınır hale gelmesi, gelecekte firmaya önemli avantajlar sağlayabilir.
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