Galaxy A90 5G Resmi Olarak Tanıtıldı

Samsung, Galaxy A serisine yeni modeller eklemeye doyamıyor: Şimdi de Galaxy A90 5G, resmi olarak tanıtıldı!

Galaxy A90 5G Resmi Olarak Tanıtıldı

Galaxy A90 5G, birkaç sızıntının ardından resmi olarak tanıtıldı. Orta-üst seviye telefon, 5G'yi desteklemek için Galaxy Note 10 ile aynı işlemciyle, Snapdragon 855 ile geliyor.

Galaxy A90 5G'nin tasarımı, Galaxy A serisindeki diğer telefonlardan çok farklı değil. Bir süre önce telefonun Galaxy A80 gibi döner-kızaklı kamera sistemiyle geleceği söylense de, bu gerçek olmadı. Yani Galaxy A90 5G'nin ön kamerası, arkadaki üç kameradan ayrı.

Samsung, A90'ın arka yüzünde bir "eşsiz geometrik desen" kullandığını söylüyor. Cihazın beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. Teknik özelliklere baktığımızda ise 6,7 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan cihazın 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle geldiğini görüyoruz. 128GB dahili depolama sunan cihazda microSD kart yuvası mevcut. Arka yüzde 48MP ana kameraya 5MP derinlik ve 8MP ultra geniş sensörler eşlik ediyor.

Galaxy A90, yarından itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak.

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