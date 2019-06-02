Galaxy M40'ın Kamerası Nasıl Olacak?
Samsung'un gelecek M serisi modeli Galaxy M40, merak edilen kamerasıyla birlikte yakında gün yüzüne çıkacak.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy M serisindeki 4'üncü akıllı telefonu olacak olan Galaxy M40, çok yakında tanıtılacak ve piyasaya sürülecek. Özellikle kamerasıyla merak edilen Galaxy M40, muhtemelen 11 Haziran'da tanıtılacak.
Galaxy M40'ın 3'lü kamera dizilimine sahip olacağı, Snapdragon 675 işlemci ile beraber geleceği ve geçtiğimiz hafta Çin'de satışa sunulan Galaxy A60'a benzer Infinity-O ekran bulunduracağı biliniyor. Samsung Hindistan'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Asim Warsi tarafından söylenene göre 32 MP arka kamera ve 16 MP ön kamera taşıyacak olan Galaxy M40, öte yandan ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş ve 5 MP derinlik sensörü de bulunduracak.
Warsi ayrıca Galaxy M40'ın yaklaşık 285 Dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını da belirtiyor. Asim Warsi Galaxy M40 ile oldukça iddialı bir söze de imza atmış. M40 için "bu fiyata amiral gemisi kategorisinde telefon" diyen Warsi, bakalım tüketicilerden nasıl tepki görecek.
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