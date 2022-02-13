Galaxy S22'yi ve Galaxy S22 Plus'ı iPhone 13 ve Pixel 6 ile Karşılaştırdık!

Samsung, birkaç gün önce yeni amiral serisi Galaxy S22'leri tanıttı. Galaxy S22 Ultra ile Galaxy Note serisinin izlerini taşıyan bir akıllı telefon ile tepe modeli belirleyen Samsung, Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile ise nispeten daha küçük ekranlı telefon modellerini tüketicilerle buluşturdu. 3 telefonun da pek çok özelliği birbirini örterken, aralardaki en önemli farkları boyut ve kamera seçenekleri oluşturuyor. Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta Galaxy S22 Ultra'dan bazı noktalardan ayrılırken, rakip modellere göre ise daha iyi seçenekler sunuyor gibi.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ı Apple'ın iPhone 13 ve Google'ın Pixel 6 modelleri ile yan yana koyduğumuzda, tablo gerçekten de ilgi çekici görünüyor. Ekran ve çevre özellikler bakımından birbirlerine yakın görünen telefonlar, konu kameraya geldiğinde ise Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın daha iyi bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Zira iPhone 13 ve Pixel 6'da çift kamera yer alırken, Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ta 3'lü kamera kurulumu mevcut durumda.
Galaxy S22, Galaxy S22+, iPhone 13 ve Pixel 6 karşılaştırma tablosu şu şekilde:
|
|
Galaxy S22
|
Galaxy S22+
|
iPhone 13
|
Pixel 6
|
Fiyat
|
$800
|
$1,000
|
$799 / $899 / $1,099
|
$599
|
Boyutlar
|
146 x 70.6 x 7.6 mm
|
157.4 x 75.8 x 7.6 mm
|
146.7 x 71.5 x 7.65 mm
|
158.6 x 74.8 x 8.9 mm
|
Ağırlık
|
168g
|
196g
|
174g
|
207g
|
Ekran Boyutu
|
6.1 inç
|
6.6 inç
|
6.1 inç
|
6.4 inç
|
Ekran Boyutu
|
2,340 x 1,080 (422 ppi)
|
2,340 x 1,080 (390 ppi)
|
2,532 x 1,170 (460 ppi)
|
2,400 x 1,080 (411 ppi)
|
Panel Tipi
|
AMOLED
|
AMOLED
|
Super Retina XDR
|
OLED
|
Batarya
|
3,700 mAh
|
4,500 mAh
|
3,240 mAh
|
4,614 mAh
|
Dahili Depolama
|
128 / 256 GB
|
128 / 256 GB
|
128 / 256 / 512 GB
|
128 / 256 GB
|
Artırılabilir Hafıza
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Arka Kameralar
|
3 kamera:
|
3 kamera:
|
2 kamera:
|
2 kamera:
|
Ön Kamera
|
10MP, f/2.2
|
10MP, f/2.2
|
12MP, f/2.2
|
8MP, f/2.2
|
Video
|
4K /60 fps
|
4K /60 fps
|
4K /60 fps
|
4K /60 fps
|
Yonga Seti
|
Snapdragon 8 Gen 1
|
Snapdragon 8 Gen 1
|
Apple A15 Bionic
|
Google Tensor
|
İşlemci
|
3.0 GHz octa-core
|
3.0 GHz octa-core
|
3.22 GHz hexa-core
|
2.8 GHz octa-core
|
GPU
|
Adreno 730
|
Adreno 730
|
Apple hexa-core GPU
|
ARM Mali G78
|
RAM
|
8 GB
|
8 GB
|
4 GB
|
8 GB
|
WiFi
|
802.11ax
|
802.11ax
|
802.11ax
|
802.11ax
|
Bluetooth
|
v5.2
|
v5.2
|
v5.0
|
v5.2
|
NFC
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
Yes
|
İşletim Sistemi
|
Android 12
|
Android 12
|
iOS 15
|
Android 12
|
Diğer Özellikler
|
USB-C, Qi kablosuz şarj
|
USB-C, Qi kablosuz şarj
|
IP68 sertifikası, Lightning bağlantı, MagSafe ve Qi kablosuz şarj
|
USB-C, Qi kablosuz şarj
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