Galaxy S22'yi ve Galaxy S22 Plus'ı iPhone 13 ve Pixel 6 ile Karşılaştırdık!

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+, Apple'ın iPhone 13 ve Google'ın Pixel 6 modelleriyle karşı karşıya geldi.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S22, iPhone 13 ve Pixel 6 Karşı Karşıya!

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