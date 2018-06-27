Galaxy S9, S8 ve Note 8'e Askeri Onay!
Galaxy S9, S8 ve Note 8, her telefona nasip olmayan bir onay sürecini başarıyla geçti!
Samsung, bugün yaptığı duyuruyla Android 8.0 Oreo ile çalışan Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8'in ABD ordusundan onay aldığını söyledi. Böylece ABD askeri personeli, resmi işlerde bu telefonları kullanabilecek.
Telefon üreticileri için bu tür bir onayı almak çok kolay bir iş değil. Bu onayı alabilmek ve Ulusal Bilgi Güvencesi Ortaklığı'nın gereksinimlerini karşılamak isteyen Samsung, Güvenlik Teknik Uygulama Kılavuzları'nı üretmek için DISA'yla da çalıştı. Böylece saydığımız cihazlar, güvenli ağ standarlarını desteklemeden şifrelemeye 100'ün üzerinde gereksinimi tamamladı.
Bu onayı alan cihazların sayısı çok az olduğundan Samsung'un önemli bir adım attığı söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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