Galaxy S9, Samsung'un Karını Aşağı Çekti

Çeşitli nedenlerle beklenen patlamayı yapmayan Galaxy S9, Samsung'un karını olumsuz etkiledi!

Galaxy S9, Samsung'un Karını Aşağı Çekti

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