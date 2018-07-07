Galaxy S9, Samsung'un Karını Aşağı Çekti
Çeşitli nedenlerle beklenen patlamayı yapmayan Galaxy S9, Samsung'un karını olumsuz etkiledi!
Galaxy S9'un istenen seviyeye ulaşmayan satışları, Samsung'un yükseliş grafiğini de yavaşlattı.
Koreli teknoloji devi, yatırımcılara yaptığı açıklamada 59 trilyon Won (40 milyar Euro) satış ve 14,9 trilyon Won (10 milyar euro) işlem karı beklediğini söyledi. Böylece Samsung yeni bir rekor kırmış oldu, ancak mobil bölümünün performansı endişeye yol açabilir. Yine de firma, birinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı sırada yatırımcıları Galaxy S9'un yavaş satışları konusunda uyarmıştı.
Samsung'un yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği Galaxy Note 9 ve diğer yeni orta seviye telefonlar, firmanın durumu toparlamasına yardımcı olabilir.
Firmanın amiral gemisi modellerinin satışının yavaşlamasının nedenleri arasında yeniliğin yavaşlaması, piyasanın doygunluğa ulaşması ve Çinli firmaların orta seviye telefonlara fiyatları aşağı çekmesi var. Gartner'ın son verilerine göre Samsung, piyasanın yüzde 20,5'ini elinde bulunduruyor. Apple yüzde 14,1 ile ikinci sırada, Huawei ise yüzde 10,5 ile üçüncü sırada bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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