Google'dan, Chrome Eklentileri İçin Yeni Karar

Yıl başında geçici bir süre için paralı tarayıcı eklentilerini kaldırdığını açıklayan Google, bu kararı kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor.

Google o eklentileri kaldırıyor

Google Chrome üzerinden para kazanmaya imkân veren paralı tarayıcı eklentilerini geçici olarak kapatmıştı. 21 Eylül 2020 itibarı ile ise bu kararı kalıcıya çevirdi. Artık Chrome web mağazasında paralı tarayıcı eklentileri satılamayacak.

İlk yasak, dolandırıcılık işlemlerinin yüksek olması nedeniyle uygulanmıştı, ancak Google'ın duyurusunda hiçbir yerde bu konuda bir bilgi verilmemişti. Şirket, geliştiricilerin uzantılarından para kazanmaları için daha birçok yöntem olduğunu ve uzantılardan para kazanmakla ilgileniyorlarsa bunlardan birine geçmeleri gerektiğini söylüyor.

Ödeme ve lisans sistemi önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak kapatılacak. Bugün itibarıyla geliştiriciler Chrome Web Mağazası'nda yeni ücretli öğeler oluşturamıyor ve mevcut öğeler için ücretsiz denemeler 1 Aralık'ta devre dışı bırakılacak. 1 Şubat'ta, mevcut öğeler için bile tüm ödemeler devre dışı bırakılacak.

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