Google, "Chrome ile Korkutmaktan" Vazgeçti

Google, Edge kullanıcılarına gösterdiği "Chrome daha güvenli" bildirimini sessizce kaldırdı.

Google, Korkutmaktan Vazgeçti

Microsoft Edge kullanıcıları, Chrome Web Mağazasından eklenti yüklerken artık bir güvenlik uyarısı görmeyecekler.

Edge kullanıcıları şimdiye kadar mağazaya girdiklerinde şu uyarıyı görüyorlardı: "Google, eklentileri güvenli olarak kullanabilmeniz için Chrome'a geçmenizi tavsiye ediyor." Ancak görünüşe göre Google, bu korkutma taktiğinden vazgeçti ve uyarıyı kaldırdı. Uyarının artık görünmediği anlaşılıyor.

Uyarıyı geçmek kolay olsa da, bazı kullanıcıları korkuttuğu açıktı. Google'ın neden fikir değiştirdiği bilinmiyor, ancak bu neden, firmanın bu uyarıyı açıklayacak iyi bir mazeretinin olmaması olabilir. Firma, bu konuda şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı. Aynı uyarının Opera gibi Chrome tabanlı diğer tarayıcılarda görünmediğini söyleyelim.

Google, rakibi Microsoft'un tarayıcısına ilk kez çelme takmıyor. Microsoft'un tarayıcısı geliştirme aşamasındayken Google Docs gibi hizmetlerde çeşitli sorunlar çıkmış ve kullanıcılara bazı uyarılar gösterilmişti. Bununla birlikte Microsoft'un da kendi hizmetlerini benzer şekilde gözümüze sokmaya çalıştığı, Firefox kullananları korkutarak Edge'e geçmeye ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Bu savaşlarda arada kaldığınızı hissediyorsanız, Opera, Vivaldi gibi tarayıcılara geçerek iki firmaya cevabınızı kendi çapınızda verebilirsiniz.

Yenilenen Microsoft Edge olumlu yorumlar alsa da bugün itibariyle Chrome, devasa pazar payının keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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