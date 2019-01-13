Google, Kuantum Bilgisayarları Halka İndirecek!
Google, Kuantum Hesaplama'yı halka sunmak için büyük bir çaba içerisinde!
Microsoft, D-Wave ve Google gibi firmalar Kuantum Bilgisayar rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve laboratuvarlarında araştırmacılar bu teknolojiyi geliştirmek için sistemlerine olabildiğince fazla Qubit eklemek için yarışıyorlar. Teknoloji henüz bebeklik çağında olmasına rağmen, Google bunu genel halka açık hale getirmek niyetinde.
Kuantum Hesaplama, "Qubit" denen bilgi birimleri içine sıkıştırılmış atomları kullanıyor. Mutlak sıfıra yakın olacak şekilde dondurulan bu atomlar, karmaşık algoritmaları hesaplamak için birden çok duruma sahipler. Sıradan bilgisayarlar 1 ve 0 durumlarını kullanır, ama kuantum dünyasında bir atom hem bunlara, hem de aradaki bir duruma sahip olabiliyor. Bu, "kuantum dolanması" denen şey ile birlikte, iki bağlı atom arasında aşırı derecede hızlı bilgi transferi yapabiliyor ve bu da Kuantum Hesaplama'yı çok iyi bir seçenek haline getiriyor. Buna karşın bu teknolojiyi kullanan bilgisayarlar, hala bugünün ortalama süper bilgisayarından hızlı olduğunu kanıtlamak zorunda. Aslında teorik olarak, öyle olmalı.
Google ve diğerler firmalar bu bilgisayarları veri merkezlerini hızlandırmada kullanmayı düşünüyor, çünkü bu yeni teknolojinin bazı görevleri milyon kat hızlı bitireceğine inanıyorlar. Bulutun nasıl çalıştığını biliyorsanız, bu efektifliği arttırabilir, hesaplama saatlerinde yer açıp müşterilerin bu sistemleri git gide karmaşıklaşan hesaplamalar için kullanmalarına izin verebilir.
Sistemin devasa olması, kuantum bilgisayarların evlere girmesini şimdilik imkansız kılıyor. Bu yüzden Google, bu bilgisayarları evlere sokmak değil; müşterilere kiralamak yolunu seçecek gibi görünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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