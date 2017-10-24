Google Lens, Dağıtılmaya Başlandı!

Google'ın yapay zekadan destek alan yeni teknolojisi Lens, ilk nesil Pixel telefonlara dağıtılıyor!

Google Lens, dağıtılmaya başlandı!

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