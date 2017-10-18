HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 Tanıtıldı
HP, en ince dizüstü bilgisayarı HP Spectre 13 ve Spectre x360 13'ü tanıttı. İşte yeni modellerin özellikleri ve fiyatı.
HP, düzenlediği Dijital Dokunuşlar gecesinde yeni Spectre portföyünü tanıttı. Bizim de CHIP Online olarak katıldığımız ve HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 modellerini yakından inceleme şansı bulduğumuz gecede, ayrıca HP Türkiye Kişisel Sistemler Kategori Yöneticisi Ece Ergüven ile yeni dizüstü bilgisayarlar üzerine bir röportaj gerçekleştirme şansı da bulduk. HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 modelleri üzerine bilgi veren Ece Ergüven ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hemen yukarıda izleyebilir, modeller ile ilgili detaylı bilgiyi ise yazının devamında bulabilirsiniz.
HP yeni Spectre portföyü ile çığır açıyor
HP, yeni nesil HP Spectre 13 ve HP Spectre x360 13 dizüstü bilgisayarlarıyla premium tüketici ürün serisine yenilikler getiriyor. Yeni nesil işlemcileri, daha uzun pil ömrü ve daha şık açısal tasarımlarla parlak ekranı barındıran yeni ürünler, HP'nin premium PC pazarında büyümesini sağlayan bir dizi hareketin en yenisini oluşturuyor.
Dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı olan ikinci jenerasyon Spectre 13, 8. Kuşak Intel Core işlemciler ve dört çekirdekle güçlendirilmiş sofistike bir cihazla kullanıcıların kısıtlamasız çalışmasını ve eğlencenin tadını 4K ekran ve daha yüksek ses ile almasını sağlıyor.
HP'nin 4 çekirdekli, hem dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilen ödüllü Spectre x360 dizüstü bilgisayarı, entegre bir gizlilik filtreli ekran seçeneği ile güvenliği artırırken, stil ve dayanıklılıktan ödün vermeden ve daha uzun pil ömrüyle sunuluyor.
Dünyanın en incesi
Etkinlikte konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede "Premium ürün serimize eklediğimiz dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarı ile Spectre portföyümüz, birinci sınıf PC segmentini yeniden tanımlıyor. Bu ürünle yaratıcılığa ilham veren, imkansız görünen fikirleri hayata geçirebilen eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyoruz" dedi.
HP Türkiye Kişisel Sistemler Kategori Yöneticisi Ece Ergüven ise, "HP, pil ömrü, güvenlik ve tasarım için yeni endüstri standartları belirlerken dünyanın en ince dokunmatik dizüstü bilgisayarlarını sunuyor. Spectre portföyümüz, birinci sınıf PC segmentini yeniden tanımlıyor, yaratıcılığa ilham verecek ve inanılmaz fikirleri hayata geçirmek için sınırsız fırsatların kilidini açacak benzersiz kullanıcı deneyimleri sağlıyor" dedi.
HP Spectre 13 özellikleri ve fiyatı
Rafine ikonik tasarım: Açısal çizgilerle CNC işlenmiş alüminyum gövde, doğal gümüş, bakır vurgularla koyu kül gümüş veya sınırlı sayıda altın seçenekleri sunulmaktadır.
Parlak ekran: 4K'a kadar yüksek çözünürlüklü, dayanıklı Corning Gorilla Glass NBT 13 inç diyagonal ekranlı mikro kenar çerçeve, olağanüstü görüntüleme deneyimleri sunar.
İnce ama güçlü: 8. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcileri, 16 GB LPDDR3'e kadar bellek ve 1 TB'lık PCIe SSD ve optimize edilmiş termallerin sunduğu performans ile tasarımcılar ve çok görevli işler yapan kullanıcılar çalışmalarını ve değerli anıları depolarken memnun kalacaklar.
Güvenlik ve rahatlık: Güvenlik özellikleri; kolay erişim için yan tarafta bulunan bir parmak izi okuyucu, bir hızlı tuş vuruşuyla görsel hack oluşumunu önlemek için Full HD sürümünde (yalnızca Doğal Gümüş) bulunan HP Sure View entegre gizlilik filtreli ekran seçeneği ve HP Wide Vision FHD IR yüz tanıma özelliğine sahip kamerayı içeriyor.
Çok yönlü ekran yüzeyi: Windows Ink Certified kalemi eşzamanlı dokunma ile daha doğal çizim ve yazı deneyimi sunar. Kalem herhangi bir modda hassas basınca duyarlıdır. Kalemin altında entegre bir USB-C şarj edilebilir pil bulunmaktadır ve 15 saniyelik şarj işlemi, kullanıcıya maksimum 198 dakika kullanım süresi sunar.
Fiyat ve Satış Tarihi:
Kasım ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak olan HP Spectre 13, çeşitli konfigürasyon ve renk seçenekleriyle KDV dahil 7999 TL başlayan fiyatlarla bulunabilecek.
HP Spectre x360 13 özellikleri ve fiyatı
Üstün tasarım: 4K yüksekliğe kadar Corning Gorilla Glass NBT ekranlı, CNC alüminyum ve karbon fiberden yapılmış, roze altın renkli aksanlar ile seramik beyaz veya, mikro kenarlı çerçeveleri olan bakır cilalı aksanlarla koyu gümüş seçeneği sunulmaktadır.
Duyusal deneyim: Hoparlörler, net bir ses ve rahat bir klavye deneyimi elde etmek için tam boyutlu kenardan kenara, arkadan aydınlatmalı klavyenin üzerine yerleştirilmiştir.
Verimlilik için üretilmiştir: En yeni 8. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcileri ile hızlı performans, içeriği 1 TB'a kadar PCIe SSD ile yedekleme ve 16 GB LPDDR3 bellek hızıyla çoklu görevler sunuyor.
Milimetre başına daha fazla pil gücü: 11,5 saate kadar pil ömrü ve HP Hızlı Şarj teknolojisi ile 30 dakikalık şarjla sıfır pil ömründen yüzde 50'ye kadar şarj etme olanağı sağlıyor.
Yeniden tasarlanan HP Spectre x360, dört çekirdekli performans, 16.5 saate kadar pil ömrü ve yeni bir entegre gizlilik filtreli ekranı sunarken bir dizüstü bilgisayardan tablete geçiş sağlıyor.
Fiyat ve Satış Tarihi:
Kasım ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak olan HP Spectre x360 13, çeşitli konfigürasyon ve renk seçenekleriyle KDV dahil 5999 TL başlayan fiyatlarla bulunabilecek.
Ercan Uğurlu
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