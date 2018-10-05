Huawei, ABD'ye "5G Silahını" Çekti!
Huawei, ABD'nin şirkete uyguladığı yasak kararının, 5G konusunda ciddi etkileri olacağını söylüyor!
Huawei, mevcut yaptırımların 5G'nin piyasaya sürülmesini geciktireceğini iddia ederek, ABD yetkililerini ekipmanının üzerindeki yasağı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
Telekomünikasyon ekipmanı üreticisinin ABD pazarındaki satışları neredeyse tamamen donduruldu. Çünkü cihazların "tespit edilen" bağlantılar üzerinden Çin hükumetinin casusluğunu yaptığına ve bunun n bir ulusal güvenlik riski olduğuna inanılıyor. ABD, Huawei ekipmanının Çin casusluğunu kolaylaştıracak backdoorlara (arka kapılara) sahip olabileceğinden korkuyor olsa da bunlar ise şirketin sürekli olarak reddettiği iddialar olarak kalmaya devam ediyor.
Avustralya da son zamanlarda Huawei'nin 5G ekipmanını ülkedeki operatörlere vermesini engelleyecek önlemler aldı. Ancak diğer ülkeler aynı endişeye sahip değil. İngiltere'de, Huawei birkaç operatör için önemli bir tedarikçi ve 5G'ye geçiş için hayati bir rol oynayacak.
ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) son açıkladığı rakamlara göre Huawei, gelirlerinin yüzde 60'ını Çin dışından elde ediyor. 170 ülkede, 500'den fazla operatöre ve küçük ABD ağlarına ürün sattığını da eklenen bilgiler arasında.
Huawei, ABD pazarında boykot edilmeye devam ederse fiyatların artacağını, tüketicilerin zarar göreceğini ve gelişimin yavaşlayacağını iddia ediyor. Sonuç olarak bu durumun 5G geçişini geciktireceğinden momentumu Çin gibi küresel rakiplere teslim edebileceğini iddia ediyor.
Maruz kaldığı bu katı bir dışlamalar Huawei'yi yıldırmamış olsa da, Nokia ve Ericsson'un ABD pazarındaki operatörlerle büyük anlaşmalar yapmalarına izin verilmesi, Huawei'nin ABD'deki rekabetin dışında kalmasına neden olacağa benziyor.
Yavuz Alp Şimşek
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