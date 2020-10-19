Huawei'den Saat ve Bileklik Arasına Yeni Form: Huawei Watch Fit İncelemesi!

Huawei, akıllı telefonlarında olduğu gibi akıllı saat konusunda da önemli hamleler yapıyor. Özellikle şirketin 22 Ekim'de bu konuda önemli bir duyuruda bulunmasını bekliyoruz. Birkaç gün sonra yapılacak toplantı sonrasında edindiğimiz bilgileri de sizlere aktarırız.
Şimdi, bugünkü konumuz Huawei'nin yeni akıllı saatlerinden olan Watch Fit olacak. Kısa bir süre önce Watch GT 2 Pro akıllı saatini incelemiştik hatırlarsanız. Watch Fit ise, o kadar kaslı bir ürün değil, daha basit bir tasarımla karşımıza çıkıyor ve özellikleri de elbette değişiklik gösteriyor. Bu haliyle aslında bant şeklindeki akıllı bileklik tasarımlarından hoşlanmayan, hem görünüm hem özellik bakımından daha fazlasını arayanlara hitap eden bir model oluyor Watch Fit.
Wathc Fit modeliyle beraber şirket akıllı saat ve akıllı bilekliklerini de yeni nesilde tamamen yenilemiş oldu. Watch GT2 Pro, tam teşekküllü akıllı saat olarak davranırken Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik tarafını dolduruyor, Watch Fit ise ikisi arasında bir yerde duruyor.
Peki, şimdi Watch Fit'e daha yakından bakalım. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor?
Huawei Watch Fit Tasarımı Nasıl?
Huawei Watch Fit, 1.64 inç boyutunda bir ekrandan ve elimizde Grafit Siyahı renkli kol bantlarından oluşuyor. Silikon kayışı Nane Yeşili ve Sakura Pembesi gibi 2 farklı renk seçeneğiyle daha tercih edebiliyorsunuz.
Tasarımıyla feminen duran saat, silikon kayışıyla kolda rahatsız etmiyor, geniş bant ayar delikleri ile kolunuza göre rahatlıkla ayarlanabiliyor. Bu arada saat yaklaşık 21 gram ağırlığında, böylece saatin çok hafif olduğunu da söyleyebiliriz.
Huawei Watch Fit, kuşkusuz normal bir saat gibi kullanılabileceği gibi özellikle sporcular için çeşitli yetenekler sunuyor. Tam 96 farklı egzersiz modu bulunduruyor bu saat. Ayrıca 5 ATM, yani 50 metreye kadar suya dayanıklılık göstermesi de, yüzme sporuyla ilgilenenler için önemli. Tabii ki GPS desteği de saatin özellikleri arasında yer alıyor.
Huawei Watch Fit Nasıl Bağlanır?
Huawei Watch Fit'i Bluetooth 5 ile telefonunuzla kolayca bağlayabiliyorsunuz. Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlu olarak kullanılabilirken, ihtiyacınız olan şey Huawei Sağlık uygulaması. Bu uygulama üzerinden hemen saati seçip, bağlanabiliyorsunuz.
Huawei, bu konuda da aşama kaydetti. Google ile yaşanan savaş sonrası kendi telefonları dışındaki Android işletim sistemli modeller için Huawei Sağlık uygulamasının kullanımı bir dönem sınırlanmıştı. Şöyle ki, Android marketten Huawei Sağlık uygulamasını indirebiliyordunuz, fakat çalıştırmak için Huawei Core sistemini de yüklemeniz gerekiyordu. Şimdi ise bu sorun ortadan kalkmış. Android marketten Huawei Sağlık uygulamasını kolayca indiriyor ve Huawei kimlik bilginiz ile kolayca giriş sağlayıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Kimlik bilginiz yoksa da oluşturmak sadece 1 -2 dakikanızı alıyor. Bu konuda herhangi bir sorun yok yani. Android tarafı gibi gynı şekilde Huawei Sağlık uygulamasını App Store'da da bulabiliyorsunuz.
Huawei Watch Fit Özellikleri Neler?
Bu uygulamayı yalnızca eşleştirirken kullanmıyorsunuz. Saatin tüm detaylı analiz raporlarını Huawei Sağlık uygulamasında bir arada bulacaksınız. Yaptığınız tüm egzersizlerin raporları bu uygulamada bir arada tutuluyor ve istatistiki şekilde size sunuluyor.
Bu arada Huawei Watch Fit'in spor ve sağlık yeteneklerini de detaylandıralım. Saat ile 96 egzersiz seçeneğiniz var. 6 eksenli sensörü, optik kalp atış sensörü, dahili GPS'i ve TruSleep 2.0 teknolojisi ile iyi bir uyku takipçisi olduğu gibi, SpO2 ölçümü ile oksijen doygunluğunuzu da anlık olarak ölçebiliyor, TruSeen 4.0 yeteneği ile kalp atışlarınızı gerçek zamanlı olarak anlamlandırabiliyor ve stres seviyenizi takip edebiliyor. Bunlar ilk duyulduğunda veya uzaktan bakıldığında kulağa çok gereksiz şeylermiş gibi gelebilir belki, fakat bir kez kullandıktan sonra ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Öyle ki, kendinizi iyi hissetmediğinizi düşündüğünüzde ilk yaptığınız şey saat ile kalbinizi dinlemek ve stres ve kan oksijeni seviyenizi ölçmek oluyor.
Elbette sürekli siz onu takip etmiyorsunuz. O da size aksi bir durum olduğunda bunun bildirimini veriyor. Kalbiniz belirlediğiniz bir atım hızından yüksek veya alçak attığında size her şeyin yolunda olup olmadığını soruyor, bir süre hareketsiz kalırsanız uyarıda bulunabiliyor. Elbette telefonunuza gelen bildirimleri de aynı şekilde size ulaştırabilen bir cihaz aynı zamanda.
Saatin telefonunuzdan hangi bildirimleri size iletmesi gerektiğini yine uygulamadan seçebiliyorsunuz. Bu sayede SMS mesajlarından gelen çağrılara, takvim etkinliklerinden sosyal medya uygulamalarına kadar hemen her şey bildirimlerle kolunuza geliyor. Ancak gelen bildirim mesajlarına bu saat üzerinden cevap veremiyorsunuz. Yalnızca monitör işlevi görüyor diyebiliriz. Ayrıca yine gelen aramaları da sonlandırabiliyor veya yanıtlayabiliyor. Açarsanız, konuşmayı telefon üzerinden yapmanız gerekiyor.
Huawei Watch Fit Arayüz Kullanımı
Huawei Watch Fit'in 1.64 inç boyutundaki ekranı iyi bir görsellik sağlıyor ve tüm bildirimlerinizi bu ekranda rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tüm işlevleri de ekrana dokunarak yönetebiliyorsunuz. Ayrıca sağ kenarında bir tuş da bulunuyor, bununla da saatin menüsüne girebiliyorsunuz. Buradan tüm uygulamalara böylece erişmeniz mümkün.
Ancak saatin arayüzünde dolaşırken gecikmeyi fark etmeniz mümkün. Arayüz çok akıcı değil, fakat saatin sınıfı dahilinde bu büyük sorun değil.
Bu arada Watch Fit için çeşitli arayüz seçeneği bulunuyor. Bunları saat üzerinden seçebileceğiniz gibi daha geniş arşive yine Huawei Sağlık uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
Huawei Watch Fit Pil Ömrü
Huawei Watch Fit'in pil ömrü ise yeteri kadar uzun. 10 güne kadar aktif kullanım sağlayabiliyor bu cihaz sizlere. Elbette bunda kullanım alışkanlıklarınızın da önemi büyük. Bizim günde 30 dakika düzenli egzersiz yaptığımız, anlık kalp takibi ve uyku takibi gibi özelliklerinin aktif olduğu ve sosyal medya bildirimlerini de edindiğimiz kullanımda yaklaşık 4,5 gün gibi bir dayanım gösterdi.
Kullanımın üzerinde oynayarak bu süreyi 7 güne ve daha soft kullanımla 10 güne kadar da uzatabiliyorsunuz. Bu anlamda pil ömrü konusunda rahatsız edecek bir saat olmuyor Watch Fit.
Şarj süresi de oldukça kısa. Kutu içeriğindeki şarj pedi ile USB üzerinden kolayca şarj edebiliyorsunuz. 5 dakikalık şarj ile tam günlük kullanım elde etmeniz mümkün.
Sonuç
Sonuç olarak Watch Fit, Huawei'nin akıllı saatlerinin genlerini ara kategoriye getiren bir model olmuş ve işini iyi yapıyor. Özellikle tasarım noktasında çok maskülen görünen, saat gibi saat istemeyen, ancak akıllı bileklikleri de çok basit bulanların tam kalemi olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatıyla da oldukça dengeli duruyor. 899 TL fiyat ile şu an 750 TL – 1000 TL arası akıllı saatler arasında en mantıklı tercih olacağını söylemek zor olmayacaktır.
CHIP Online Notu: %88
+ Güzel tasarım
+ Hafif ve rahat
+ Kullanımı kolay
+ Geniş spor yetenekleri
+ Kolay eşleştirme
+ Pil ömrü
- Arayüz gecikmesi
Huawei Watch Fit Alternatifleri Neler?
Watch Fit'e alternatif olarak Huawei Watch GT Active de iyi bir seçenek olabilir.
Kimler Huawei Watch Fit Satın Almalı?
Özellikle akıllı saatleri büyük, buna karşın akıllı bileklikleri ise çok basit bulan kullanıcılar Watch Fit'ten çok memnun kalacaklardır.
Huawei Watch Fit Teknik Özellikler
- Ekran 1.64 inç AMOLED
- Çözünürlük 456x280
- Hafıza 4 GB
- Su Koruması 5 ATM
- Uyumluluk Android 5.0 ve üstü, iOS 9.0 ve üstü
- Pil Ömrü 10 güne kadar
- Bağlantılar Wi-Fi, BT5, BLE, GPS
- Boyutlar 46 x 30 x 10 mm
- Ağırlık 21 gr. (Kayışsız)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın