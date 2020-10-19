Huawei'den Saat ve Bileklik Arasına Yeni Form: Huawei Watch Fit İncelemesi!

Huawei, Watch GT 2 Pro ve Band Pro 4'ten sonra şimdi de akıllı saat ve akıllı bileklik arasına yeni bir form getirdi: İşte Huawei Watch Fit seçeneği! Huawei Watch Fit'i Tüm detaylarıyla inceledik!

19 Ekim 2020 20:30

Ercan Uğurlu