HyperX Cloud II Wireless İnceleme

HyperX Cloud II oyun kulaklığı yaklaşık 6 yıl kadar önce piyasaya çıktı ve HyperX o zamandan bu yana kulaklığın genel tasarımını değiştirmeden, ancak geliştirerek zaman içinde pek çok başarılı modele imza attı. Cloud Mix, Cloud Orbit S ve Cloud Alpha S birçok Cloud varyasyonundan bazılarıyken, şirket bu defa da Cloud II'yi bir kez daha ele almış ve onu kablosuz hale dönüştürmüş.
HyperX Cloud II Wireless, orijinal Cloud II'nin kablosuzu olarak karşımıza çıkan bir model ve böylece pek çok oyun severin kulaklıklarda kablosuz modellere geçmeye başladığı şu dönem için gayet tercih edilesi bir yapıda. Ancak bunu sadece kullanım şekliyle değil, gösterdiği performansıyla da sağlıyor.
HyperX Cloud II Wireless Tasarımı Nasıl?
Önce Cloud II Wireless'ın tasarımıyla değerlendirecek olursak, dediğimiz gibi klasik tasarım çizgilerinin benimsendiğini görüyoruz. Kafanıza taktığınızda yine aynı rahatlığı sunması büyük avantaj sağlarken, kulaklıkta kullanılan deri malzeme ve özellikle kulaklık köprüsü üzerindeki dikişler hoş görünüyor. Kulaklığın tasarımına yönelik söyleyebileceğimiz en net şey, kulaklığın hem güzel göründüğü hem de başınıza taktığınızda fazlasıyla rahat hissedeceğiniz olacak. Kullanılan alüminyum malzeme ile birlikte de oldukça sağlam olduğunu söyleyebiliriz.
Kulak yastıklarında olduğu gibi kafa bandının alt tarafında hafızalı köpüğün kullanıldığı kulaklığın sağ tarafında ise sesi ayarlamak için büyükçe bir tekerlek yer alıyor. Diğer tüm kontroller ve bağlantılar ise sol kulaklığın üzerine toplanmış. Burada şarj için bir USB-C bağlantı noktası, çıkartılabilir mikrofon için bir konektör ve güç tuşu ile mikrofonu açıp kapatabileceğiniz düğme bulunuyor. Ancak kulaklıkta 3.5 mm kulaklık girişinin yer almaması üzücü olmuş. Bu nedenle bu kulaklığı kablolu olarak kullanamayacaksınız.
HyperX Cloud II Wireless Özellikleri Neler?
Cloud II Wireless, temel olarak PC kullanıcılarını temel alsa da, PlayStation 4 ve Nintendo Switch ile de kullanılabiliyor. Ancak kulaklığın 7.1 kanal simüle edilmiş çevresel ses desteğinden HyperX'in Ngenuity yazılımı üzerinden faydalanabiliyor ve ayarlayabiliyorsunuz. Buradan Surround sesi değiştirmenin yanı sıra mikrofon ve kulaklığın sesini de ayarlayabiliyorsunuz. Ekolayzır ayarı, sohbet / oyun dengesi ve bas kuvvetlendirme gibi seçenekler ise sunulmamış.
Kulaklığın mikrofonu takıp çıkartılabilir bir yapıda. Üzerine giydirebileceğiniz bir sünger kılıf ile beraber kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kapalı konumdayken ucunda kırmızı LED ışıkla gösterge sağlanmış. Kullandığımız süre içinde gayet temiz bir ses performansı sergilediğini de söyleyebiliriz. Oyunlar için fazlasıyla yeterli.
HyperX Cloud II Wireless Performansı Nasıl?
Kulaklığın ses performansı da fazlasıyla tatmin edici düzeyde. 7.1 ses özelliği çevresel seslerde işini hayli başarılı yerine getirirken, kalabalık online oyunlarda adım takibi için rahatlıkla kullanılabilir. Eğer Fortnite, Overwatch ve türev oyunlarla haşır neşirseniz açıkça ayak seslerini duyabiliyorsunuz. Bir oyun kulaklığı için gayet doğru bir ses performansı sağladığını söyleyebiliriz, bu konuda bir kuşkunuz olmasın.
Öte yandan tabii ki bir kulaklığı yalnızca oyun için satın almıyoruz. Oyun da oynuyor, müzik de dinliyor film de izliyoruz. Bu anlamda Cloud II Wireless'in diğer kategorilerde de iyi iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Özellikle müzik performansından bir hayli memnun kaldık. Kulaklığın bas performansı da bunu destekler nitelikte. Ses izolasyonu ise çoğu oyun kulaklığından daha iyi izolasyon sağlayacak ölçüde çalışıyor.
HyperX Cloud II Wireless Pil Ömrü Ne Kadar?
Kuşkusuz bu kulaklığın klasik Cloud II modeline göre en bariz farkı kablosuz olması ve bundan etkin şekilde yararlanma olanağı tanıyor. Kutusundan çıkan dongle'ı bilgisayarınıza taktığınız gibi kullanıma hazır hale gelen Cloud II Wireless, pil ömrüyle de pratik kullanımı destekler nitelikte.
Cloud II Wireless'in pil ömrü tam 30 saate kadar dayanabiliyor ki bu gerçekten de uzun bir süre. Hatta sesi biraz daha uygun düzeyde tutarak şarjından neredeyse 35 saate kadar yararlanabiliyorsunuz. Bu da bir oturuşta uzun oyun oynayan biri iseniz çok çok yeterli olacak bir süre.
Sonuç
Evet, HyperX bu defa Cloud II'nin kablosuz modeliyle karşımıza çıktı. Zaten tanıdığımız bildiğimiz kulaklığında kablosuz olarak revize edilmiş olması ortaya çok pratik bir model çıkarmış. Eskiden gecikme sorunu yüzünden pek tercih edilmeyen bu tip kablosuz cihazlar artık performans anlamında iyi iş çıkartıyorlar. Bu bağlamda da Cloud II Wireless'ta herhangi bir gecikme sorunu yaşamayacağınızı da belirtelim. Performans açısından çok beğendik, konfor ve tasarım da zaten kendini ispatlamış durumda.
Cloud II Wireless'ın fiyatı ise elbette Cloud II'nin performansını kablosuz şekilde sunmanın bedelini içeriyor. 1499 TL civarında bir fiyatla bu kulaklığı bulabiliyorsunuz ki, bu fiyatla muadilleriyle yakın seyrediyor. Ancak kablolu olsun derseniz de en yakın rakibi yine kendisi, yani klasik Cloud II modeli olacaktır.
CHIP Online Notu: %87
+ Malzeme kalitesi
+ Konforlu tasarım
+ 30 saate kadar pil ömrü
+ Ses performansı
- 3.5 mm kulaklık girişi yok
- Ses özelleştirme seçenekleri
HyperX Cloud II Wireless Teknik Özellikler
- Tip Çevresel, Geri dönüş kapalı
- Sürücü Dinamik, Neodyum mıknatıslarla birlikte 53 mm
- Frekans Yanıtı 15 Hz – 20 kHz
- Empedans 60 ohm
- Kablosuz Menzili 20 metreye kadar
- Pil Ömrü 30 saate kadar
- Bağlantı 2.4 GHz
- Uyumluluk PC, PS4, Nintendo Switch
- Ağırlık 300 gram
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