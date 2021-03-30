HyperX Cloud II Wireless İnceleme

HyperX, performansıyla ünlü oyuncu kulaklığı Cloud II'nin kablolarını kesti ve Wireless modelini oyunculara sundu. Bu incelememizde HyperX Cloud II Wireless hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatıyoruz.

  • Ercan Uğurlu
HyperX Cloud II Wireless İnceleme

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı
Zafer işareti nasıl yapılır? Bilgisayar klavyesinde zafer işareti yapılışı
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Razer,'ın Project Hazel Adını Verdiği Sıra Dışı Maske Piyasaya Sürülüyor
HyperX Cloud II Wireless İnceleme
Spotify Masaüstü Uygulaması ve Web Player Yenilendi! İşte Özellikleri!
Yapay zeka ve Hayal Gücünü Birleştiren Zekathon Yarışması Sonuçlandı
Volkswagen İsmi Değiştiriyor: İşte Volkswagen'ın Yeni İsmi

 

 