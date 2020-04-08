İngiltere, COVID-19 ile Savaşmak İçin Oyun Endüstrisiyle İş Birliği Yaptı

İngiltere hükümeti, Koronavirüs salgını ile mücadele etmek için oyun endüstrisini de işin içine kattı. Artık bu oyunlar da "COVID-19 kapsamında."

  • Ercan Uğurlu
İngiltere, COVID-19'a Oyunlarla Savaş Açtı!

İngiltere hükümeti, koronavirüs hakkında daha fazla İngilize ulaşmak için oyun şirketleriyle ortaklık yaptığını açıkladı. Bu anlaşma ile beraber, daha fazla İngiliz evine "temel sağlık mesajları" ulaştırma amacı güden hükümet, oyunlara COVID-19'a ilişkin mesajları yerleştirecek.

Evet, tüm dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınına karşı hükümetler pek çok koldan mücadele etmeye çalışıyor. Sağlık alanındaki çalışmalar bir yandan, insanları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da gerek geleneksel medyanın yoğun olarak kullanıldığı, gerekse de yeni medya düzeninin erişiminden faydalanılarak insanlara aşılanmaya çalıştığı dönemde, İngiliz hükümeti oyunları da kapsam içine almış.

İngiltere hükümeti yaptığı açıklama ile bazı oyun şirketleri ile ortaklıklar geliştirdiğini söylerken, İngiltere'de tam 37 milyon kişinin oyun oynadığını ve bu nedenle bu kitlenin düzenledikleri dijital kampanya için potansiyel erişiminin büyük olduğunu vurguluyor.

Bu açıklama ile beraber İngiltere'deki oyuncular, Candy Crash Saga, Sniper Elite 4, DiRT Rally 2.0 ve Farm Heroes gibi oyunlarda, hükümetin COVID-19 sloganını görecek: "Evde Kalın, Hayat Kurtarın"

İngilitere hükümeti, diğer oyun şirketlerini de bu kampanyaya davet ediyor. Kampanyaya katılmak isteyen oyun firmaları, enquiries@culture.gov.uk adresinden iletişime geçebilirler.

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