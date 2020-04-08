İngiltere, COVID-19 ile Savaşmak İçin Oyun Endüstrisiyle İş Birliği Yaptı

İngiltere hükümeti, Koronavirüs salgını ile mücadele etmek için oyun endüstrisini de işin içine kattı. Artık bu oyunlar da "COVID-19 kapsamında."