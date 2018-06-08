Instagram'da "Gönderileri Çalma" Vakti
Instagram gönderinizde etiketlediğiniz arkadaşlarınız, artık gönderilerinizi "çalabilir."
Instagram yakın zamanda hikayeler kısmına çoklu fotoğraf ve video yükleme özelliğini açtı, ancak beraberinde tartışmaya ve komik anlara sebep olabilecek bir özelliği de kullanıma sundu: Bundan sonra hikayenizde birinden bahsederseniz, yani etiketlerseniz, bu kişi o fotoğraf veya videoyu kendi hikayesine katabilir. Aynı şekilde siz de, sizden bahseden arkadaşlarınızın gönderilerini "çalabilirsiniz."
Aldığınız içerik bir çıkartmaya dönüşüyor ve onu evirip çevirerek hikayenizin istediğiniz bir kısmına yerleştirebilirsiniz. Sadece halka açık hesaplardan alıntı yapabilirsiniz, yani eğer sizi etiketleyen arkadaşınız profilini gizli yaptıysa, onlardan aldığınız etiketleri takipçileriniz ile paylaşamazsınız. Doğal olarak, alıntı yaptığınız arkadaşınızın ismi ve orijinal gönderi, çıkartmadan erişilebilir olacaktır. Eğer alıntı yaparak çıkartma yapıştırdığınız gönderinizi tekrar etiketlerseniz, o arkadaşınız da gönderinizi tekrar alıp çıkartma haline getirebilecektir. Yani hikayeler kısmında arkadaşlarınızla sonsuz bir sosyal kısır döngü oyunu oynamanız mümkün.
Ali Ruhi Öztürk
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