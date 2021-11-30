Intel Core i9-11980HK İncelemesi

Intel'in mobil platformda tepe işlemcisi Intel Core i9-11980HK nasıl performans gösteriyor. İşte Intel Core i9-11980HK incelemesi.

  • Ercan Uğurlu
Oynat Intel Core i9-11980HK video inceleme Intel'in mobil platformda tepe işlemcisi Intel Core i9-11980HK nasıl performans gösteriyor. İşte Intel Core i9-11980HK incelemesi.

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