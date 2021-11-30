Intel Core i9-11980HK İncelemesi

Biliyorsunuz Intel bu yıl 11'inci nesil işlemci ailesini piyasaya sürdü ve hem masaüstü hem dizüstü bilgisayar platformları arasında AMD ile olan rekabete yeni bir soluk getirdi. Bu işlemcilerden daha önce masaüstü bilgisayar platformu için tasarlanan Intel Core i9-11900K ve Core i5-11600K'yı incelemiştik hatırlarsanız. Bu defa ise elimizde Intel'in mobil platformlar için sunduğu tepe işlemcilerinden Core i9-11980HK'ya yakından bakacağız.
Core i9-11980HK, Intel'in mobil platformlardaki en iyi işlemcilerinden biri. Bu yılın 2'inci çeyreğinde piyasaya sürülen Core i9-11980HK, 10nm SuperFin fabrikasyon süreci eseri bir işlemci ve 8 fiziksel çekirdek, 16 izlek sahibi olmasıyla önem arz ediyor. 2.6 GHz taban frekansta çalışan bu işlemci, CPU soğutmasının da yeterli olması koşuluyla 5 GHz'e ulaşan maksimum turbo frekans erişimi sağlıyor. Bu, özellikle Core i9-11800H modeline göre yüzde 10'luk bir saat hızı avantajı anlamına geliyor. Elbette tepe noktaya erişebilmesi için güçlü bir soğutma sistemine ihtiyaç duyduğu için, elimizdeki MSI GE76 Raider 11UH modeli gibi güçlü dizüstü bilgisayarlarda yer alıyor.
Bu arada işlemcinin sonundaki HK takısından da bahsedelim. Buradaki harflerden "H", işlemcinin yüksek performanslı olduğunu açıklarken, "K" harfi ise, bu işlemcinin çarpan kilidinin açık olduğu anlamı taşıyor. Yani bu sayede işlemciye rahatlıkla hız aşırtma uygulayabiliyor ve performans değerlerini daha üst çizgilere taşıyabiliyorsunuz. Elbette bunun için bu işlemciye yer verilen dizüstü bilgisayarın da müsait yapıda olması gerekiyor.
Bu dizüstü bilgisayarın içinde 16 GB GDDR6 belleklerle donalı GeForce RTX 3080 ekran kartı yer alıyor. Ayrıca içinde 32 GB çift kanallı DDR4-3200 MHz bellekler yer alıyor. 1 TB SSD'nin yer aldığı bu laptop'ta ekran da yine üst seviye oyuncular için özel olarak hazırlanmış 360Hz tazeleme hızına sahip IPS seviyesinde 17.3 büyüklüğünde bir ekran yer alıyor.
Evet, laptop da oldukça güçlü özelliklere ev sahipliği yapıyor, ancak burada dizüstü bilgisayarı değil, daha çok işlemciyi konuşacağız. O halde anlam kazanması için testlerle devam edelim. İlk durağımız her zaman olduğu gibi yine Cinebench R23 olacak.
Daha önce Intel Core i9-11900K incelemesinde de karşılaştığımız gibi, Core i9-11980HK özellikle tek çekirdek performansında etkili bir performans gösteriyor. Sınıfı içinde tepeye oynayan bir performans sergileyen Core i9-11980HK, Cinebench R23 tek çekirdek testinde 1596 puan toplayarak zirveye oturmayı başarıyor.
Fakat çoklu çekirdek sonucunda da yine 11900K incelemesindeki gibi bir sonuç üretiyor ve burada da 10854 puan ile rekabette rakibi Ryzen 9 5900HX'in biraz da olsa gerisine düştüğünü görüyoruz.
CPU kodlama testi olan Handbrake'e geldiğimizde burada da 11980HK'nın 11800H'ın önünde yer aldığını görüyoruz. Fakat burada Ryzen platformunun daha kısa süreyi elde ettiğini görmek mümkün.
Peki, işlemci oyun tarafında nasıl bir çizgi çiziyor? Oyun tarafına baktığımızdaysa, burada da Assassin's Creed Valhalla ve F1 2021 değerlendirdik. Elbette tüm grafik ayarlarını ultra seviyeye çektik ve böylece laptop'ın genel sistem performansını değerlendirme şansı da bulduk. Buraya baktığımızda gerçekten yüksek performans üretildiğini görmesi hiç de zor değil. Öyle ki Assassin's Creed Valhalla'da 80 fps'leri çok rahat gören laptop, F1 2021'de 100 fps değerlerini zorlanmadan aşıyor.
Intel Core i9-11980HK ile yapılan testleri ve karşılaştırma tablolarını yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Intel Core i9-11980HK kendi içinde yüksek performans üreten bir işlemci olarak değerlendirebilir ve bunun neticesinde de sadece oyun tarafı için değil, aynı zamanda iş istasyonları için de önemli bir işlemci modeli olduğundan söz edebiliriz. Elbette Ryzen ile arasındaki rekabet sürüyor ve bu çizgide de daha önce incelediğimiz Intel Core i9-11900K ile benzer hatlar taşıyor. Eğer 10'uncu nesil işlemci kullanıyorsanız, 11'inci nesil i9 kesinlikle size önemli bir performans artışı sağlayacaktır diye özetleyebiliriz. Ha, MSI GE76 laptop ise, o da elbette takdire şayan iş çıkartıyor fakat günün sonunda yaklaşık 3400 dolarlık fiyat etiketiyle bir hayli pahalı olduğu da açık, ancak bu işlemciyi bulunduran laptop'ların fiyatlarının da aşağı yukarı bu şekilde olduğunu da söylemek gerekiyor.
CHIP Online Notu: %85
- İşletim Sistemi Windows 10 Home
- İşlemci Intel i9-11980HK-2,6GHz Turbo Boost ile 5,0GHz
- Çekirdek 8
- Ekran 17,3" FHD 1920x1200 360Hz IPS
- Bellek 32GB DDR4 3200MHz
- SSD 1 TB SSD
- Grafik NVIDIA GeForce RTX 3080 16 GB GDDR6
- Bağlantılar USB Type-C (USB, Thunderbolt 4, DisplayPort), USB Type-C, USB 3.2, HDMI, Mini DP, kart okuyucu, kulaklık, Ethernet, BT 5.2, Wi-Fi 6E
- Boyutlar 397 x 284 x 25.9 mm
- Ağırlık 2.9 kg.
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