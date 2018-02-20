iOS 11.2.6 ile Kilitleyen Karakter Sorunu Çözüldü!
iOS uygulamalarını kilitleyen Telugu karakteri sorunu, Apple'ın bugün yayınladığı güncellemeyle çözüldü!
- Zeynel A. Öztürk
Tek bir Telugu (bir Hint dili) karakterinin iOS'taki uygulamaları kilitleyebildiği, geçen hafta ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu sorunun Apple'ın macOS, watchOS ve tvOS platformlarını da etkilediği anlaşılmıştı.
Apple yaptığı açıklamada onarım için bir sonraki büyük güncellemeyi beklemeyeceğimizi söylemişti ve firma, bugün yayınladığı iOS 11.2.6, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.3 ve tvOS 11.2.6 güncellemeleri ile sözünde durdu. Güncellemelerin hepsi, aynı güvenlik açığını listeliyor:
"Etki: Kötü niyetle hazırlanmış bir dizi, yığın bozulmasına neden olabiliyordu.
Açıklama: Geliştirilen giriş doğrulama yoluyla bir bellek bozulması sorunu onarıldı.
CVE-2018-4124: İsmi açıklanmayan bir araştırmacı."
Böylece Apple, çıktığı günden beri birçok sorun yaşayan iOS 11 için 11. güncellemeyi yayınlamış oldu. Bir sonraki iOS 12 güncellemesinin ise yeni işlevlere odaklanmayacağı, hata onarımlarına ağırlık vereceği söyleniyor.
Bu güvenlik güncellemelerinin hepsi indirmeye hazır olduğundan onları cihazınıza yükleyebilirsiniz. iOS 11.3, macOS 10.13.4 gibi bir beta sürümündeyseniz, bu sorundan zaten kurtulmuşsunuz demektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın