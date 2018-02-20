iOS 11.2.6 ile Kilitleyen Karakter Sorunu Çözüldü!

iOS uygulamalarını kilitleyen Telugu karakteri sorunu, Apple'ın bugün yayınladığı güncellemeyle çözüldü!

  • Zeynel A. Öztürk
iOS 11.2.6 ile Kilitleyen Karakter Sorunu Çözüldü!

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