iOS 11'i Kilitleyen Tek Karakterlik Mesaj!
iOS 11'de tek karakterlik bir mesajın popüler mesajlaşma uygulamalarını kilitleyebildiği ortaya çıktı!
- Zeynel A. Öztürk
iOS 11'deki sorunların arasına iPhone'u kilitleyen bir sorun daha eklendi. iPhone'unuzun kilitlenmesi için Hint dili Telugu ile yazılmış tek bir karakterin size ulaşması yetiyor.
Apple'ın mobil işletim sistemindeki bir sorun, karakterin işlenmesine engel oluyor gibi görünüyor. Mesajı almanızın ardından Messages, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalar açılmadan kapanıyor. Gmail ve Outlook'un da sorundan etkilendiği, Telegram ve Skype'ın etkilenmediği söyleniyor.
Sorun nedeniyle iPhone "soft reset" yapıyor ve uygulamalar erişilmez halde kalıyor. En iyi çözüm ise uygulamaya başka bir yolla, örneğin bir mesaj üzerinden ulaşıp, sorunlu mesajı silmekten geçiyor.
Sorunun farkında olan Apple, yakında yayınlayacağı iOS 11.2.6'da sorunu çözmüş olacak. iOS 11.3 beta'ya geçmek isterseniz, sorun beta sürümünde bulunmadığı için şimdiden sorundan kurtulabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın