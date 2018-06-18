iOS 12, 911'i Arayanların Konumunu Paylaşacak
iOS 12'yle birlikte Apple, ABD'nin acil yardım hattı 911'i arayanların konumunu ilgili yetkiliyle paylaşmaya başlıyor!
Amerika Birleşik Devletleri'nde 911'i arayan iPhone kullanıcıları, yakında konumlarını da "otomatik ve güvenli" bir biçimde paylaşacaklar. Apple'ın yaptığı duyuruya göre yeni işlev, acil durum hizmetlerinin daha doğru veriyle daha çabuk davranmasını sağlayacak.
Apple'ın 2015'te duyurduğu Hybridized Emergency Location (HELO) işlevi, baz istasyonlarını ve GPS, Wi-Fi erişim noktaları gibi veri noktalarını kullanarak arayanın konumunu buluyordu. Apple'ın bugünkü duyurusuna göre firma, RapidSOS'in veri hattını HELO verilerini 911 merkezleriyle hızlı ve güvenli bir biçimde paylaşmak için kullanacak.
FCC, 2021 itibariyle mobil sağlayıcıların arayanları tüm aramaların yüzde 80'inde 50 metrelik isabetle konumlandırmasının gerekeceğini söylemişti. Apple'ın bu işlevi iOS 12'ye eklemesi sayesinde işlevden ilk olarak Apple müşterileri faydalanmış olacak.
Zeynel A. Öztürk
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